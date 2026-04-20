Rocío Molina 20 ABR 2026 - 10:03h.

La influencer y exnovia de Nagore Robles ha hecho una reflexión sobre la presión con el físico y la llegada de la "operación bikini"

Carla Flila, exnovia de Nagore Robles, le envía un bonito mensaje al saber que va a participar en 'Supervivientes 2026': "Siempre contigo"

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Carla Flila mantiene una relación muy estrecha con sus seguidores y de total transparencia al mostrarse sin filtros: desde sus emociones hasta sus inseguridades. Y, una vez más en Instagram donde tiene más de 950 mil seguidores, la exnovia de Nagore Robles -actual concursante de 'Supervivientes 2026'- ha emocionado a su comunidad con un mensaje sobre el amor propio y la "operación bikini" que acumula cientos de reacciones.

No es la primera vez que la influencer de 27 años enseña la realidad de su cuerpo en un momento en el que se ha visto vulnerable o no se ha reconocido en el espejo. Sin embargo, la exnovia de Nagore Robles lo ha hecho siempre abogando por la naturalidad y por la aceptación de sus curvas. Por eso ha tenido tanta repercusión su último vídeo en el que hace referencia a la "operación bikini", un momento delicado para muchos.

En plena cuenta atrás para el verano, Carla Flila ha posado en bikini y ha recordado ese ritual que muchos hacen para poder lucir sin inseguridades en bikini o bañador. En un momento en el que las redes se llenan de más rutinas de entrenamiento o de dietas milagros para alcanzar el objetivo de la 'operación bikini', la creadora de contenido ha enviado un mensaje que es una lección de aceptación y amor propio.

Mirando a cámara de primeras con cierta incomodidad reflejada en el rostro, la publicación de Carla Flila ha representado todo lo contrario. "Se acerca el verano y vuelve la 'operación bikini'. Spoiler: no la necesitas. No tienes que cambiar tu cuerpo para encajar en nada. No hay un 'cuerpo de bikini'. Hay cuerpos… y bikinis. Y punto", ha escrito luciendo palmito con esta prenda de baño tan orgullosa.

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La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar, convirtiéndose en una publicación de lo más comentada en cuestión de horas. Estos han agradecido que una influencer utilice esta plataforma para dar visibilidad a un mensaje que busca desterrar el mito de los 'cuerpos perfectos' y de cómo enfrentar con naturalidad la llegada del buen tiempo y del verano.

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"Qué necesario es este tipo de contenido. Gracias, Carla", "con este tipo de vídeo haces un gran trabajo", "es lo que necesitaba ver ahora mismo", "eres maravillosa", "contenido real y necesario", "la confianza en una misma lo es todo", son solo un ejemplo de los cientos de comentarios que su publicación acumula y que ha sido considerada como una verdadera lección de autoestima.