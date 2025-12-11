Natalia Sette 11 DIC 2025 - 08:00h.

La famosa influencer se abre con todos sus seguidores y enseña los estagos que ha causado la ansiedad en su cuerpo

Carla Flila anuncia un importante cambio en su vida tras su posible ruptura con Nagore Robles

Carla Flila se ha mostrado siempre sincera con todos sus seguidores y esta vez no iba a ser menos. La famosa influencer enseña la realidad de su cuerpo en una época de malestar y ansiedad. Tras su ruptura con Nagore Robles , parece que la joven no está pasando por su mejor momento y todo el estrés acumulado ha hecho estragos en su salud. A cara lavada, la joven muestra el brote e acné que tiene y la inflamació que ha sufrido su barriga.

Con casi un millón de seguidores en Instagram, Carla ha querido mostrar qué ha estado ocurriendo en su cuerpo debido a la ansiedad. “El cuerpo habla y si no lo escuchas, grita”, comenzaba diciendo la influencer. No es la primera vez que la expareja de Nagore Robles se sincera sobre su estado mental . De hecho, en varias ocasiones ha hablado abiertamente de que va al psicólogo.

Esta vez, la ansiedad sufrida ha sido demasiada y su cuerpo no ha podido más. A través de un storie, la tiktoker muestra cómo tiene la cara y el estómago. “Cuando tengo ansiedad, me inflamo y me salen brotes de acné”, describe en la imágen. Sin maquillaje, con el pijama puesto y completamente al natural, Carla se ha atrevido una vez más a mostrar su verdadero yo. Un comportamiento que sus seguidores agradecen enormemente, pues puede ver que no todo lo que se muestra en redes sociales tiene que ser perfecto.

Además, la madrileña ha subido un video a Tik tok mostrando su pecho tal y como es. A lo largo de su vida, la influencer ha recibido numerosas críticas por la forma de sus senos. Asegura que llegó incluso a cubrírselo cuando mantenía relaciones íntimas con otras mujeres. Harta de ocultarlo y después de ganar mucho amor propio gracias a la terapia, Carla se ha decidido a hablar de ello y enseñarlo tal y como es.

Pronunciándose alto y claro sobre estos temas Carla Flila ha logrado crear una comunidad que se siente a gusto con ella pues no solo enseña la parte buena de dedicarse a la creación de contenido. Al hacer esto, se acerca mucho más a todos esos jóvenes que tienen una vida normal, sin lujos y perfecciones. Es por ello que todos sus seguidores le muestran constantemente apoyo y ella se siente más segura que nunca para compartir la realidad de su cuerpo y de su mente.