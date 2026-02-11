Natalia Sette 11 FEB 2026 - 08:00h.

La influencer desvela el problema de salud que tiene que le impide hacer vida con normalidad

Carla Flila vuelve a sincerarse con sus seguidores y, esta vez, lo hace para hablar de un problema de salud que arrastra desde hace años y que condiciona su día a día. La influencer, que atraviesa una etapa de calma personal tras su ruptura con Nagore Robles , ha querido compartir por primera vez cómo es convivir con su dolencia física.

La creadora de contenido ha explicado que todo comienza en la cadera. “Tengo un problema en la cadera desde siempre, desde que soy pequeña”, ha contado con total naturalidad. Un problema que, con el paso del tiempo, ha ido afectando a otras partes de su cuerpo. “Ese problema en la cadera me derivó a la rodilla y de la rodilla a los pies porque hace que no pise bien”, ha detallado mientras se somete a un tratamiento para reducir el dolor.

Carla ha explicado que su forma de pisar provoca una sobrecarga constante. “Al no pisar bien se me carga aún más la cadera y hace que me duelan las rodillas”, ha confesado. Aunque no le afecta siempre, hay día que se levanta peor de lo habitual y ha sido en uno de ellos en los que ha querido compartir con su comunidad que le pasa. “Esta mañana me he levantado coja”, ha contado.

A pesar de su buena forma física y de su pasión por el deporte, hay actividades que le resultan mucho más difíciles de lo que parecen. “Puedo hacer acrobacias, puedo hacer escalada, puedo ir en bici pero andar o correr me jode”, ha explicado. No obstante, la influencer se sigue forzando a hacerlo porque es algo que le encanta y le viene muy bien para mantener la mente en calma.

De hecho, hace unos días anunciaba que se iba a hacer una ruta de dos horas aprovechando que había salido el sol en Madrid. Fue esta caminata la que produjo su cojera. “Me fui a andar dos horas, una ruta tranquilita y esta mañana me he levantado coja”, ha confesado.

Para solucionar el problema de una vez, la influencer ya ha tomado una decisión importante. “Voy a tener que ir al podólogo a que me pongan plantillas porque tengo mi pisada ya mal y me está saliendo un juanete”, ha explicado. Lo último que desea la tiktoker es frenar su actividad deportiva y menos menos ahora que se ha convertido en una parte fundamental de su vida.