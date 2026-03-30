Ana Carrillo 30 MAR 2026 - 13:29h.

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Nagore Robles es concursante oficial de 'Supervivientes 2026'. Así lo anunció Sandra Barneda en el cuarto programa de 'Conexión Honduras', en el que la que fuera presentadora de 'Uno de GH 20' se mostró muy ilusionada con esta nueva aventura que supone su regreso a los realities como concursante. Los espectadores se han mostrado encantados con el fichaje de la vasca, que ha recibido muchos mensajes de apoyo, entre los que se encuentra el de su exnovia Carla Flila.

La relación entre ellas terminó a finales del año pasado tras una reconciliación después de una primera separación. Las dos han tenido bonitas palabras para la otra tras la ruptura, a las que ahora se suman las que Carla le ha dedicado a Nagore al saber que va a irse a los Cayos Cochinos a participar en el reality más extremo de la televisión.

"Las relaciones a veces terminan, el amor se transforma y cambia. Pero hay algo que no termina y que no cambia nunca: estar siempre a tu lado, apoyándote en esta nueva aventura y en todas las que vengan. Siempre cerca. Siempre contigo. Mucha suerte, aunque no la necesitas", ha escrito Carla en una story en la que muestra que estuvo viendo 'Supervivientes. Conexión Honduras' para conocer en directo las declaraciones de Nagore Robles al anunciar que va sumarse a la aventura.