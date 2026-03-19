Natalia Sette 19 MAR 2026 - 18:41h.

La influencer se sincera por primera vez sobre su padre biológico y hace una profunda reflexión sobre la paternidad

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Carla Flila no ha tenido nunca miedo de hablar de temas personales con sus más de 900.000 seguidores. Tras hablar por primera vez sobre su sexualidad y desvelar si ha estado alguna vez con un hombre , la influencer hace una profunda reflexión por el Día del Padre y se sincera sobre el papel que ha tenido su padre biológico en su vida.

Con la avalancha de felicitaciones por el Día del Padre, la influencer ha querido subirse al carro pero de una manera muy especial. “Feliz Día del Padre a los que realmente saben serlo”, ha empezado diciendo la expareja de Nagore Robles en el ‘reel’ que ha subido. Y entonces, se abre por completo y se sincera sobre su padre biológico.

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“Yo tengo un padre biológico, el cuál nunca se ha hecho cargo de mí”, ha dicho con total honestidad. Es una figura que nunca ha estado en su vida y mucho menos se ha preocupado por ella a lo largo de su vida. “Para mi no existe, es una persona extraña, no es mi padre”, ha dicho tajante.

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No obstante, la vida le tenía una bonita sorpresa preparada. Cuando tenía tres años, su madre conoció a Carlos, que pronto se convirtió en alguien muy importante para Carla. “Cuando tenía 3 años la vida me dio el mejor regalo, Carlos, mi verdadero padre. No tenemos la misma sangre ni el mismo apellido pero es la persona que siempre ha estado a mi lado”, ha relatado muy emocionada.

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Desde ese momento, Carlos nunca se ha separado de su lado, estando siempre ahí cuando lo ha necesitado. “Me ha visto crecer, me ha cuidado y me ha dado todo lo que necesitaba y me dio el regalo más bonito del mundo: mi hermana Carlota”, ha continuado contando. Quien sigue a la influencer en redes sociales sabe lo importante que es su hermana para ella.

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Para terminar esta bonita reflexión sobre la paternidad, la creadora de contenido ha reiterado que ser padre no es solo una cuestión biológica. “Ser padre es cuestión de presencia, de amor y de elegir quedarse”, ha relatado. Y para terminar, le ha dado las felicitaciones a quien sí se lo merece: “Feliz Día del padre, en especial a mi padre Carlos y a todos los padres que sí saben ser padres”. Sus seguidores han aplaudido su discurso y lo han descrito como "imprescindible". "Otro día más representando a tantas", le ha escrito una usuaria.