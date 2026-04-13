Natalia Sette 13 ABR 2026 - 18:25h.

La influencer comparte sus pensamientos sobre uno de los conciertos más esperados de Coachella, el de Justin Bieber

Anita Matamoros sufre astenia primaveral: en qué consiste este trastorno

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El festival Coachella no solo es un escaparate de moda, también es uno de los eventos musicales más esperados del año. Aunque los estilismos acaparan gran parte de la atención en redes sociales, lo cierto es que los conciertos siguen siendo el alma del evento. Y precisamente sobre esto ha querido pronunciarse Anita Matamoros, que ha compartido con sus seguidores su opinión más sincera sobre el concierto de Justin Bieber.

La influencer, que ha estado documentando su experiencia en el desierto californiano, no ha dudado en hablar claro sobre el concierto de Justin Bieber, uno de los momentos más esperados del Coachella. “Te cuento mi más sincera opinión acerca del concierto de Justin…”, ha comenzado diciendo en sus ‘stories’. Aunque se trata de uno de los artistas más valorados del cartel, Anita confesaba que el inicio no logró engancharla.

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“Los primeros 45 minutos me parecieron un poco soporíferos”, ha dicho sin rodeos. Según cuenta, el artista centró gran parte del arranque en sus temas más recientes, algo que, aunque valora positivamente, no terminó de conectar con el ambiente del festival. “Cantó todo lo nuevo, que top eh, pero eran todas muy lentas y fue un bajón de adrenalina”, ha explicado con honestidad.

Y es que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el público de Coachella suele querer que haya un equilibrio entre las nuevas canciones de los artistas y esos grandes éxitos que marcaron una época. En este caso, tanto Anita como otros creadores de contenido han coincidido en que echaron en falta más temas del “Justin antiguo”, esos que marcaron a toda una generación.

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Sin embargo, no todo fue negativo. La influencer también quiso destacar uno de los momentos más especiales del concierto, que logró cambiar por completo su percepción. “Todo mereció bastante la pena por este momento”, ha asegurado. En el video publicado en sus ‘stories’ se muestra una emotiva escena en la que el cantante proyecta un vídeo suyo de niño cantando mientras él lo acompañaba en directo. Un gesto cargado de nostalgia que consiguió emocionar al público.

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Más allá de este concierto concreto, Anita Matamoros ha dejado claro que para ella la música es una parte fundamental de la experiencia Coachella. “Qué pasada de día”, ha puesto al terminar de subir todo su contenido. Aunque el concierto de Justin Bieber no fuera perfecto para ella, el resto del día lo compensó con creces, pues también disfrutó de otros artistas.

Entre ellos, destacó actuaciones como las de Royel Otis y The Strokes, dos propuestas muy diferentes pero que lograron conectar con ella desde el primer momento. La hija de Mokeke se graba en varias ocasiones cantando a pleno pulmón y saltando en medio de la multitud. Momentos que no olvidará jamás y que están haciendo su experiencia en Coachella algo digno de repetir el año que viene.