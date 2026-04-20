La discreta despedida a Txumari Alfaro de su familia en Navarra: con su mujer, sus dos hijas y hermanos

Celia Molina 20 ABR 2026 - 12:54h.

El naturópata, conocido en España por presentar el programa 'La Botica de la Abuela', falleció en Pamplona el pasado 18 de abril

Muere a los 73 años Txumari Alfaro, el naturópata conocido por presentar 'La Botica de la Abuela'

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El naturópata navarro Txumari Alfaro, conocido por presentar el programa 'La Botica de la Abuela' en los años noventa, falleció el pasado sábado 18 de abril, a los 73 años. Natural de Pamplona, Alfaro se convirtió en un rostro popular de la televisión por el espacio en el que daba consejos caseros para dolencias, si bien, algunas de sus recomendaciones generaron polémica por no estar basadas en la ciencia.

Txumari Alfaro, cuyo nombre completo era Jesús Mari Alfaro Martón, estaba casado con Charo Larraya y era padre de dos hijas, María y Juncal. Su figura quedó ligada para siempre a los consejos de salud natural, a los remedios caseros y a su forma de comunicar, que le dio una gran popularidad en el país. En su esquela, donde anunciaron que el funeral se celebró en la iglesia parroquial de Santa Mª de la Esperanza de Doniantzu, también se nombró a sus familiares más cercanos:

"Su esposa, Charo Larraya, hijas, María, Juncal y Óscar; hermanos (†); hermanos políticos, Jose Ramón y Nieva, Francisco Javier; sobrinos, primos y demás familiares" le acompañarían en su último adiós, versaba la esquela, desvelando algo sobre la vida privada del presentador, de la que no se conocen demasiados detalles.

Según los registros de los centros educativos de Navarra, su mujer, Charo, desempeña funciones como orientadora escolar en un centro de la comunidad. Hasta el momento, su entorno más cercano no se ha pronunciado públicamente sobre su fallecimiento, en línea con la discreción que marcó sus últimos años de vida.

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Presentador, escritor y también influencer

Además de su faceta televisiva, Alfaro también escribió más de una decena de libros, entre ellos 'La Botica de la Abuela', 'Plantas y remedios naturales', 'Salud a la carta' y 'Un cuerpo para toda una vida'. Su muerte, cuya causa exacta no ha trascendido, cierra una etapa muy reconocible de la televisión y de la divulgación de remedios naturales en España.

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En el ámbito personal, se le conocían también otras aficiones ligadas a su tierra. Fue cofrade de honor de la Cofradía del Vino de Navarra y miembro de la Cofradía del Pimiento del Piquillo de Lodosa, además de un habitual de las fiestas de San Fermín, a las que acudía siempre que le era posible.

Además, en los últimos años, había aprovechado muy bien el altavoz de las redes sociales para continuar dando consejos sobre la salud y su relación con las emociones, las alergias, las intolerancias y las fobias, a través de vídeos y congresos relacionados con el bienestar y la espiritualidad.