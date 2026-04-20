Yulen Pereira responde a Jeimy Báez tras su ausencia en el bautizo de su hijo

Ana Carrillo 20 ABR 2026 - 18:59h.

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Este fin de semana, Jeimy Báez ha compartido en Instagram las imágenes del bautizo de su hijo, al que ha invitado a Manuel Cortés, que le confesó que le gustaba en su paso por 'GH DÚO'; pero la gran ausencia del evento fue la del padre del bebé, el esgrimista y exconcursante de 'Supervivientes' Yulen Pereira, que ha aclarado el motivo de su no asistencia en 'El tiempo justo'.

El también exnovio de Anabel Pantoja ha comenzado diciendo que su principal interés es que se regularice la situación de la paternidad, pues él todavía no consta como el padre del niño en el registro y quiere que se añada su apellido y que firmen un convenio regulador.

Ha sido en mitad de sus explicaciones cuando Leticia Requejo le ha informado de que ha hablado con Jeimy Báez y que le había contado que ella le había aviado meses atrás de que quería bautizar al niño, pero que Yulen le dijo que hiciera lo que quisiera porque él no creía en Dios: "A ella le ha llegado por tu parte que tú hasta que a ese niño no se le cambien los apellidos tú no vas a ejercer como padre ni a cumplir tus responsabilidades [...] Ella no sabe realmente a qué estás jugando con toda esta historia de la paternidad".

"Eso no es así y no se está jugando absolutamente a nada", ha respondido Yulen, que ha explicado que estuvo en un torneo de esgrima en Budapest y que, antes que acudir él a una celebración, prefiere que se regularice la situación de su hijo y que su familia pueda conocer al niño, que ya tiene siete meses.