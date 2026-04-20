Carlos Baute destaca que es consciente de que Venezuela ha vivido momentos complicados durante años

Carlos Baute se une al baile viral que celebra la detención de Nicolás Maduro: "¿Dónde están ahora los comunistas?"

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Carlos Baute se pronuncia tras los polémicos cantos racistas que se produjeron durante el acto de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebrado este sábado en Madrid. "Soy fiel creyente de que hacer las cosas bien es lo que te permite tener una vida plena. Hoy es un día para reafirmar quién soy y los valores con los que he vivido siempre", asegura en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Toda la vida le he cantado al amor, a la vida y a la unión. No soy racista. Soy un cantante que ama a su país, a su familia y a Dios. Este sábado me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte… y también sé reconocer cuando algo no estuvo bien. No creo en el insulto como camino", continúa diciendo en el vídeo.

"Venezuela ha vivido durante muchos años momentos difíciles", reconoce el artista

Carlos Baute destaca que es consciente de que Venezuela ha vivido momentos complicados: "Venezuela ha vivido durante muchos años momentos difíciles, donde el respeto muchas veces ha faltado… y aun así, siempre he creído en mantenerme desde el lado de los valores, el respeto y la unión".

El cantante reconoce su error y pide perdón: "Reitero mis disculpas por las formas, pero no por mis valores ni por lo que represento y mucho menos por lo que pienso. Mi compromiso sigue siendo el mismo: mi país, mi gente… y construir desde el respeto, la unión y una Venezuela libre, en democracia y prospera en el futuro".

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La Embajada de Venezuela en España pidió perdón por los cánticos

Momentos previos a la aparición de Corina Machad en el balcón de la Real Casa de Correos, el cantante Carlos Baute, que se encontraba ofreciendo una actuación en el escenario habilitado en la plaza, alentó a los miles de asistentes allí presentes con el grito de "¡Fuera la mona!", en referencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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La Embajada de Venezuela en España pidió perdón por los cánticos que se realizaron en Madrid: "Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio". La embajada condenó especialmente que las expresiones se dirigieran contra una mujer, al considerar que ello configura "una forma de violencia política basada en misoginia y racismo".

Según el escrito, Venezuela "denuncia categóricamente estos hechos" y reafirma que sus mujeres, "como figuras históricas y políticas, no pueden ni serán objeto de discursos de odio, venga de donde venga".