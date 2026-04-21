Imágenes en exclusiva de la escapada romántica de Aitana y Plex tras los rumores de crisis

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Aitana y Plex ponen fin a los rumores de crisis con una escapada juntos a Ibiza en jet privado, valorado en unos 14.000 euros. El miércoles 15 de abril, a las 17:00 horas, la pareja aterrizaba en una zona exclusiva del aeropuerto de la isla.

Tal y como muestran las imágenes, el primero en bajar fue Plex, con gafas de sol y capucha, saludando al equipo que les esperaba en pista. Poco después lo hacía Aitana, con su equipaje en mano y un estilismo muy similar al de su pareja: un look deportivo total black, gafas de sol y coleta. El jueves a las 10:00 de la mañana, tras pasar tan solo unas horas en Ibiza aterrizan de nuevo en Madrid.

Sergio Garrido: "Al salir del aeropuerto, se dirigieron directamente a un hospital"

‘El tiempo justo’ ha podido hablar con Sergio Garrido, autor de las fotografías, quien ha explicado cómo supo de la visita de la pareja a la isla: "Me llamaron diciendo que venían Aitana y Plex en un avión privado, algo que me llamó la atención porque no suelen viajar así a Ibiza".

Sergio detalla también lo que hicieron en la isla: "Mi sorpresa fue que, al salir del aeropuerto, se dirigieron directamente a un hospital, a una clínica privada que hay en Ibiza, y estuvieron prácticamente muchas horas dentro. No fueron a ningún restaurante ni hicieron ningún otro plan".