Claudia Barraso 21 ABR 2026 - 19:02h.

Una joven se vuelve viral por no moverse de la toalla mientras a su lado pasaba Meghan y Harry en Bondi Beach, Australia

El curioso objeto que hay en la casa del rey Carlos III que refleja cómo es su relación con el príncipe Harry y Meghan Markle

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El príncipe Harry y Meghan Markle han viajado hasta Australia para asistir a varios eventos que llenaron su agenda desde su llegada a Melbourne, donde visitaron el Royal Children's Hospital Melbourne (RCH) para dar apoyo a muchos niños que se encuentran recibiendo tratamiento por enfermedades graves tanto físicos como mentales.

Otras de sus visitas fue al Club de Salvamento Acuático Bondi Surf Bathers para reunirse con los socorristas que habían sobrevivido al tiroteo en Bondi a finales de 2025. Allí escucharon la historia de algunos testigos y cómo han podido superar una experiencia tan traumática. Después, todos ellos se reunieron en la playa donde les recrearon un complejo rescate que realizan los profesionales.

Cuando los duques de Sussex estaban caminando hacia la orilla, una gran masa de gente les seguía, grabándoles, haciéndoles fotografías y manteniendo conversación con ambos. A pesar de todo ese descontrol que se formó en muy poco tiempo en la playa, una bañista que estaba tumbada en la arena mientras leía un libro bocabajo, no se movió de su posición.

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Estaba muy concentrada en su lectura

A su lado pasaron decenas de personas ilusionadas y persiguiendo un mismo objetivo: conseguir una fotografía o una conversación con Harry y Meghan. Había cámaras de televisión, fotógrafos y fans del matrimonio. Sin duda la escena no pasaba desapercibida, pero la mujer no decidió alzar la vista para comprobar qué estaba pasando, todo lo contrario, estaba muy concentrada en su lectura y no le apeteció distraerse para absolutamente nada.

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La reacción del príncipe Harry

De hecho, incluso el príncipe Harry hace un gesto para saludarla y disculparse por las molestias, pero ella ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí. La escena le pareció tan graciosa y fuera de lo común que incluso el duque se gira para volver a mirar a la chica y se ríe de lo sucedido. Era la única bañista que se encontraba en la arena tomando el sol, todos los demás estaban sorprendidos por la escena y se acercaron a saludar a Meghan y Harry.

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El vídeo no ha tardado en hacerse viral en redes sociales donde muchos usuarios han reaccionado con incredulidad a las imágenes que estaban viendo. Además, se preguntan cómo es posible que la joven no se diese cuenta de que había tanta gente y que Harry y Meghan estuviesen pasando a unos centímetros de su toalla. Pero otros usuarios han entendido que estaba disfrutando de ese momento tan relajante de la playa y que estaba concentrada leyendo el libro que sostiene con las manos.