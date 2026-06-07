Mabel Cupet Sevilla, 07 JUN 2026 - 18:46h.

Una hembra de faisán de Edwards nacida en Bioparc Fuengirola se incorpora a un proyecto internacional que busca recuperar una de las aves más amenazadas del planeta.

El ejemplar ya se encuentra en Vietnam, donde participará en un programa que aspira a devolver la especie a los bosques de los que desapareció hace más de dos décadas

Compartir







Pocas veces un ave nacida en la Costa del Sol emprende un viaje de más de 10.000 kilómetros con una misión tan extraordinaria. Sin embargo, una joven hembra de faisán de Edwards nacida hace apenas dos años en Bioparc Fuengirola acaba de hacerlo. Ha viajado desde Málaga hasta Vietnam para participar en uno de los proyectos de conservación más ambiciosos del mundo y ayudar a devolver su especie a la naturaleza.

La historia comenzó en Fuengirola, cuando el parque logró reproducir con éxito al faisán de Edwards, una de las aves más amenazadas del planeta. Aquellos pequeños polluelos representaban una esperanza para una especie que, según los expertos, podría haber desaparecido ya de su hábitat natural.

Una escala clave en Alemania

Hoy, una de aquellas crías se ha convertido en protagonista de una aventura internacional que podría cambiar el futuro de todo su linaje.

Antes de llegar a Asia, la joven ave realizó una primera parada en Alemania. Allí, en el centro de conservación TerraPark, compartió cuarentena y preparación con otros ejemplares seleccionados cuidadosamente por el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP). Tras superar controles sanitarios, genéticos y de comportamiento, el grupo recibió luz verde para emprender el viaje definitivo hacia Vietnam.

El proyecto para devolver el azul a Vietnam

Su destino forma parte del proyecto internacional "Bring Back Blue" ("Traer de vuelta el azul"), una iniciativa que reúne a organizaciones conservacionistas, científicos y zoológicos de varios países con un objetivo tan complejo como emocionante: recuperar una especie que lleva más de veinte años sin ser observada en libertad.

El faisán de Edwards (Lophura edwardsi) es originario de los bosques húmedos del centro de Vietnam. Su plumaje oscuro con reflejos azulados le ha valido el sobrenombre de "faisán azul de Vietnam".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una especie al borde de la extinción

Sin embargo, décadas de pérdida de hábitat, caza furtiva y los profundos impactos ecológicos derivados de la guerra de Vietnam llevaron a la especie al borde de la extinción.

La última observación conocida de un ejemplar vivo fuera de un centro de conservación se produjo hace más de dos décadas en un mercado local vietnamita. Desde entonces, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la mantiene catalogada como especie "En Peligro Crítico", la antesala de la extinción.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La esperanza nace en cautividad

Ahora, la esperanza llega desde lugares tan lejanos como Fuengirola. La hembra nacida en Bioparc forma parte de un grupo de más de 40 aves que protagonizarán la primera fase del proyecto. Durante los próximos años permanecerán en instalaciones especializadas de Vietnam donde se adaptarán al entorno, formarán parejas reproductoras y criarán nuevas generaciones de forma natural.

Esas futuras aves serán las candidatas a dar el paso definitivo: regresar a los bosques donde la especie habitó durante siglos.

Para Bioparc Fuengirola, el acontecimiento tiene además un valor simbólico especial. Es la primera vez que una especie nacida y protegida en sus instalaciones participa directamente en un programa internacional de reintroducción en la naturaleza.

Conservar para devolver la vida

Detrás de este logro hay décadas de trabajo coordinado entre zoológicos, investigadores y organizaciones conservacionistas de todo el mundo. Un esfuerzo silencioso que demuestra cómo la conservación moderna va mucho más allá de la exhibición de animales y puede convertirse en una herramienta real para recuperar especies al borde de desaparecer.

Mientras tanto, en algún lugar de Vietnam, un faisán joven inicia una nueva vida. Quizá dentro de unos años, sus descendientes vuelvan a caminar libremente por los bosques donde el faisán de Edwards reinó durante generaciones. Si eso ocurre, parte de esa historia habrá comenzado en Fuengirola.