Natalia Sette 05 ABR 2026 - 18:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte un nuevo estilismo que ha vuelto locos a todos sus seguidores

Jesús Sánchez estalla tras su último vídeo con Marina García

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Marina García lo ha vuelto a hacer. La creadora de contenido ha conquistado a sus seguidores con uno de los looks más comentados de su última tanda de estilismos para esta primavera, donde una prenda en concreto ha acaparado todas las miradas: una espectacular blusa bordada de Mango que promete convertirse en tendencia en esta época.

La influencer está acostumbrada a subir sus ‘outfits’ a su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 700.000 seguidores. Al llegar esta época, y sobre todo la Semana Santa, la influencer ha comenzado a compartir prendas ideales para este momento. “Ya huele a primavera aquí en Sevilla, la época más bonita del año”, ha escrito la influencer junto a las imágenes.

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La blusa, protagonista absoluta del look, destaca por su diseño fluido en tono crudo, con delicados bordados y mangas amplias con volantes que aportan movimiento y sofisticación. El detalle del cuello es una lazada perfecta para ese estilo bohemio y elegante que tanto define a Marina, convirtiéndola en una prenda perfecta que puede elevar cualquier 'look'.

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Para completar el estilismo, la sevillana ha apostado por unos vaqueros de corte ancho en tono oscuro, creando un contraste perfecto entre lo casual y lo refinado. Los complementos, en negro, zapatos de tacón y bolso con flecos, terminan de dar ese toque que convierte el outfit en una opción ideal tanto para un paseo por la ciudad como para un plan más especial.

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Como era de esperar, los comentarios no han tardado en llegar. Entre ellos, el de su pareja, Jesus Sánchez: “Dime un adjetivo para esto… Guapa se queda muy corto”. Otros seguidores tampoco escatiman en halagos: “Qué preciosidad de blusa”, “Pero qué fantasía de outfit” o “Qué chica tan elegante, amo cómo combinas todos los outfits”.

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Y es que si algo caracteriza a Marina García es su capacidad para convertir prendas aparentemente sencillas en auténticos looks de referencia. En este caso, la blusa no solo encaja a la perfección con la primavera, sino que también se posiciona como una de esas piezas clave que no pueden faltar en el armario esta temporada.

Ligera, femenina y con personalidad, esta blusa bordada confirma que, una vez más, Marina tiene el ojo puesto en lo que será tendencia. Y viendo la reacción de sus seguidores, todo apunta a que no tardará en agotarse.