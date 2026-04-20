Lorena Romera 20 ABR 2026 - 12:45h.

La pareja de 'Supervivientes' sellan su amor tatuándose y enseñan el resultado

Marta Peñate se somete a un nuevo intento para quedarse embarazada y sale negativo

Compartir







Tras el batacazo que ha supuesto para ellos el negativo de su último intento de embarazo, Marta Peñate y Tony Spina han sellado su amor de la forma más romántica. En un gesto que mezcla la espontaneidad de una noche de fiesta con una promesa de ese futuro que están construyendo juntos, la pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' se ha tatuado el uno al otro. Un paso del que han hecho partícipes a sus seguidores, mostrando el resultado en redes sociales.

Este detalle es la prueba de que, tras cinco años juntos, su relación es más sólida que nunca. Y más ahora, tras no llegar a buen puerto su última transferencia embrionaria, que ha sido un durísimo revés para ellos, que siguen en la consecución de su sueño por ser padres.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate y Tony Spina abren las puertas de su chalé: así es la enorme parcela y el balcón con vistas

Lo que parecía una anécdota divertida en el after party de los CerAwards 2026 ha cobrado una dimensión mucho más profunda. En un primer momento, la creadora de contenido compartía unos stories en los que mostraba cómo convencía al italiano para que se tatuase por ella. Y él, animado por un par de copas de vino, accedía a las bromas de su chica.

PUEDE INTERESARTE Tony Spina rompe su silencio tras salir negativo el intento de embarazo de Marta Peñate

"Cuando te aprovechas de que se ha tomado dos copas de vino y le dices que se tatúe tu inicial", comentaba entre risas la exconcursante de 'Gran Hermano' en ese momento. Sin embargo, tras ese tono de humor inicial, parece que la cosa era más seria de lo que aparentaba. Y es que la de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado una imagen que demuestra que no era una decisión unilateral y mucho menos algo puramente del momento.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tanto es así, que la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' ha roto con sus propias reglas. Y lo ha hecho por amor. La presentadora y colaboradora de televisión ha reconocido que ella siempre había sido escéptica con la idea de los tatuajes compartidos en pareja, pero ya no podrá decir lo mismo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Siempre he estado en contra de los tatuajes en pareja, pero él no es algo instantáneo. Él es futuro y eso uno lo sabe. Nunca me sentí así con nadie", ha confesado la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars', que ha compartido el resultado de este tatuaje conjunto que se han hecho, con el que han sellado su amor. Ahora ambos llevan la inicial del otro (él con unos pequeños corazones y ella con un corazón más grande) en la zona interior de la muñeca.