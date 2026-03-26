Tentaciones Privé 26 MAR 2026 - 10:30h.

Sandra Barrios se sincera en ‘Tentaciones Privé’ y explica qué siente realmente por Juanpi, resolviendo todas las incógnitas

El explosivo y esperado cara a cara entre Sandra Barrios y Mara con Juanpi de por medio: "Mientes más que hablas"

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Sandra Barrios ha aclarado sus sentimientos hacia Juanpi durante el último 'Tentaciones Privé' que se ha emitido en Mediaset Infinity este miércoles. La andaluza, antes de eso, ha señalado que a su exnovio "le gusta mucho Mara, pero no podría estar con ella": "No te niego que sigan tonteando en algún momento o tengan algún rollito raro, pero no creo que Juanpi quiera tener una relación con ella por cómo se ha portado con él".

Hay que recordar que justo en este programa ha salido a la luz que Juanpi y Mara han tenido una pasional noche, volviendo a recaer y protagonizando algo que quizás jamás nos habríamos imaginado después de los rumores de infidelidad que han rodeado a la pareja en las últimas semanas.

Tras esas primeras palabras, Sandra Barrios ha aclarado lo que siente realmente hacia Juanpi, no sin antes confesar si le gusta el nuevo look de Juanpi: "No. En la casa le habría dicho: 'Dios, dolor al verte'".

Sandra se sincera sobre lo que siente por Juanpi

Tras ello, Sandra se ha sincerado: "Siento cariño y le deseo lo mejor del mundo y le quiero mucho", ha indicado Sandra.