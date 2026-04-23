Raquel Bollo responde a los que tachan a su caseta de la Feria como la de "la traición"

Rocío Molina 23 ABR 2026 - 16:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desmiente la polémica que ha surgido en torno a ellos de la "caseta de la traición" por la visita de Rocío Flores

Raquel Bollo genera controversia en redes con su vestido rosa fucsia con lunares XL de color rojo para la Feria de Abril

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Raquel Bollo se ha convertido en una de las anfitrionas de la Feria de Abril con la caseta que ha montado su prometido Mariano Jorge y algunos tachan ya como "la caseta de la traición". A pesar de que la exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora de 'Fiesta' intenta disfrutar de la semana grande de Sevilla, las polémicas entre Gloria Camila y su hijo Manuel Cortés le han terminado por salpicar y esta ha respondido contundente.

La diseñadora ha salido al frente para defender su nombre al bautizar la caseta en la que están disfrutando ella y los suyos en el Ferial como "la caseta de la traición". Un sobrenombre que se debe a la visita que esta ha acogido de Rocío Flores, el otro vértice del triángulo en el desencuentro entre Manuel Cortés y Gloria Camila.

Después de que la hija de José Ortega Cano y de Rocío Jurado declarase que si se encontraba con el hijo de Alma Bollo en el albero no le iba a dirigir la palabra y la respuesta de él es que ella no ha sido "tan importante" en su vida, Raquel Bollo ha dirigido unas palabras a los que critican que en su entorno y caseta están fraguando una "traición" a Gloria Camila. Algo que ha negado rotundamente y entre risas.

"Me río porque vamos a ver, señores, es mucho más simple. La caseta esta, que además es de mi pareja, es muy familiar, y los amigos vienen a vernos. Pero no este año, todos los años", ha expresado. Es más, la colaboradora de 'Fiesta' para respaldar su postura ha indicado que también ha acudido estos días Anabel Pantoja, que tanto ella como su hija pequeña iban vestidas con uno de sus diseños.

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Según Raquel Bollo estas reuniones en su caseta no son ninguna estrategia ni traición por la actual situación que atraviesan Manuel Cortés y Gloria Camila y la visita a su caseta de Rocío Flores añadiendo que esta no es la primera vez que la reciben. "Vino de pequeña, pero hacía mil años que no venía y evidentemente vinieron a vernos", ha zanjado para desterrar ese sobrenombre que su caseta ha recibido y no le hace ninguna gracia al respecto.