Gloria Camila le manda un mensaje a Raquel Bollo tras opinar sobre las confesiones de Manuel Cortés: "Le voy a recordar que mi padre existe"
La socialité asegura que "entiende" las declaraciones que hizo Raquel Bollo
Gloria Camila carga contra Manuel Cortés tras su entrevista en '¡De viernes!': "No es artista, no está en un estudio como mi novio Álvaro"
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Tras decir Raquel Bollo que vio a su hijo, Manuel Cortés, "sincero" y "sin ánimo de ir a dañar" cuando confirmó por primera vez que había "intimado" con Gloria Camila desde hacia 7 años, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha querido lanzarle un mensaje a la televisiva.