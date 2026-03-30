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Gloria Camila le manda un mensaje a Raquel Bollo tras opinar sobre las confesiones de Manuel Cortés: "Le voy a recordar que mi padre existe"

Gloria Camila le manda un mensaje a Raquel Bollo tras opinar sobre las confesiones de Manuel Cortés: "Le voy a recordar que mi padre existe"
El mensaje de Gloria Camila a Raquel Bollo tras opinar sobre las confesiones de Manuel Cortés. telecinco.es
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Tras decir Raquel Bollo que vio a su hijo, Manuel Cortés, "sincero" y "sin ánimo de ir a dañar" cuando confirmó por primera vez que había "intimado" con Gloria Camila desde hacia 7 años, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha querido lanzarle un mensaje a la televisiva.

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