Rocío Molina 23 ABR 2026 - 11:26h.

El exconcursante de 'Supervivientes' quita importancia y descarta un acercamiento con Gloria Camila tras su enfrentamiento

Gloria Camila reacciona a las sorprendentes palabras de Alma Bollo: "Me parece muy coherente y madura”

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Manuel Cortés ha hablado abiertamente sobre su relación con Gloria Camila y ha puesto punto y final a todo lo que se especula en torno a ellos con una demoledora respuesta. Desde la Feria de Abril y para zanjar este tema, el exconcursante de 'Supervivientes' ha restado importancia a esa amistad que se convirtió en una relación especial y que ahora es inexistente.

El hijo de Raquel Bollo ha sido tajante y después de destapar toda su verdad en una entrevista que dio mucho de qué hablar en '¡De Viernes!', el artista ya no quiere que le pregunten más por Gloria Camila y también se ha pronunciado con respecto al encuentro que ha tenido en la Feria con Rocío Flores.

"Yo con Rocío Flores hablo cada dos por tres. Nos llamamos. Yo soy su amigo, no tiene nada que ver, al fin y al cabo, creo que son dos cosas diferentes", ha expresado acerca del enfrentamiento que une a tía y sobrina y en el que él se ha visto en medio por tener contacto con las dos.

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"Creo que es recíproco, para mí nunca fue tan importante como la gente se piensa", Manuel Cortés

Lejos de cambiar y después de todo lo que le ha pasado con Gloria Camila, Manuel Cortés tiene claro sus vínculos y afectos.

Y, ante las preguntas de los periodistas que han acudido al Ferial y le han insistido por un posible encuentro con la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano para resolver sus diferencias, Manuel Cortés ha sido demoledor con su respuesta: "No tengo más ganas de hablar de ella. Al fin y al cabo yo creo que es recíproco, para mí nunca fue tan importante como la gente se piensa y la verdad que no... No le deseo tampoco nada malo", ha contestado restando importancia a todo lo que han vivido antes de su enfrentamiento.

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Tras sorprender al revelar que tuvo con Gloria Camila una relación intermitente, "mínimo 7 u 8 años", ahora el exconcursante de 'Supervivientes no le resulta tan relevante todo aquello y mira hacia adelante sin ver en el horizonte posibilidades de acercamiento o de recuperar la buena relación que tenían en el pasado.