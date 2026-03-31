Rocío Molina 31 MAR 2026 - 11:12h.

La diseñadora y exconcursante de 'Supervivientes' ha contestado de nuevo a Gloria Camila en su conflicto con Manuel Cortés

Raquel Bollo defiende a su hijo Manuel Cortés tras sus declaraciones sobre Gloria Camila

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Raquel Bollo ha vuelto a sacar la cara por su hijo Manuel Cortés y ha respondido tajante a Gloria Camila al mensaje que esta le enviaba desde 'El tiempo justo'. Pese a que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado entendía su postura como madre y se mostraba conciliadora con ella, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido dejar clara su postura y también le ha recordado que en el pasado ella fue una de las mayores defensoras de ella y de su familia.

Raquel Bollo ha dejado constancia una vez más que su prioridad es su hijo y que este tiene todo el derecho a contar su verdad ahora. Esa es la conclusión que ha recalcado la andaluza a los periodistas de Europa Press cuando le han preguntado en Sevilla cómo estaba viviendo todo tras la entrevista que Manuel Cortés concedió a '¡De viernes!'.

Sin embargo, las declaraciones de Manuel Cortés al hablar por primera vez de su "amistad con derecho a roce" con Gloria Camila y asegurando que esta le fue infiel a casi todas sus parejas con él, han provocado una guerra directa y la hija de Ortega Cano ya ha advertido de que tomará medidas legales.

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En esta tesitura, la diseñadora ha defendido la postura de su hijo y de que se haya lanzado ahora a hablar. Tras sus palabras, Raquel Bollo insiste en que no hay un interés y que Manuel Cortés no ha roto su silencio por dinero o televisión. "Ya está bien de siempre lo mismo. Que mi hijo, desde que es pequeño, nació donde nació. No pidió nacer ahí, nació donde nació. Y que durante muchísimos años cuando ha salido algo que tiene que ver con él, se ha intentado mantenerse al margen".

Para ella, que el exconcursante de 'Supervivientes' y hermano de Alma Bollo haya decidido hablar ahora responde a una necesidad de justicia personal y no a una búsqueda de beneficio financiero. "Gloria no es la única persona que ha pasado por su vida. Quiero decir que podría haber salido por otras personas y no...", ha respondido para explicar este movimiento que ha generado una guerra con la colaboradora de 'El tiempo justo'.

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Tras defender a su hijo y escuchar el mensaje que le ha mandado Gloria Camila a ella, Raquel Bollo ha recordado cómo ha sido la relación que ambas han mantenido y que hubo un tiempo en el que ella fue un firme apoyo para ella y su familia.

"Nunca me he metido con la familia de Gloria, nunca. Que le he tenido mucho cariño y que lo que precisamente con ella he hecho ha sido defenderla a capa y espada", ha explicado, dejando patente lo molesta que está de verse ahora en esta tesitura.

A pesar de la tensión que se ha instalado entre ellos ahora, la diseñadora ha recalcado que no guarda rencor y que está tratando de entender esta situación y que es entre ellos. "No estoy molesta por lo ocurrido con Gloria y con él. Eso es una cosa de ella", ha afirmado