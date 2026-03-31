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Gloria Camila y Manuel Cortés

Raquel Bollo, tajante en la defensa de su hijo Manuel Cortés, responde a Gloria Camila: "Nunca me he metido con su familia"

Raquel Bollo saca la cara por su hijo Manuel Cortés tras sus declaraciones sobre Gloria Camila: "Me duele cuando lo critican injustamente" Fiesta 2026 Top Vídeos 1084
Raquel Bollo, exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora de 'Fiesta'. Getty Images
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Raquel Bollo ha vuelto a sacar la cara por su hijo Manuel Cortés y ha respondido tajante a Gloria Camila al mensaje que esta le enviaba desde 'El tiempo justo'. Pese a que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado entendía su postura como madre y se mostraba conciliadora con ella, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido dejar clara su postura y también le ha recordado que en el pasado ella fue una de las mayores defensoras de ella y de su familia.

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Raquel Bollo ha dejado constancia una vez más que su prioridad es su hijo y que este tiene todo el derecho a contar su verdad ahora. Esa es la conclusión que ha recalcado la andaluza a los periodistas de Europa Press cuando le han preguntado en Sevilla cómo estaba viviendo todo tras la entrevista que Manuel Cortés concedió a '¡De viernes!'.

Sin embargo, las declaraciones de Manuel Cortés al hablar por primera vez de su "amistad con derecho a roce" con Gloria Camila y asegurando que esta le fue infiel a casi todas sus parejas con él, han provocado una guerra directa y la hija de Ortega Cano ya ha advertido de que tomará medidas legales.

Raquel Bollo pasea por las calles de Sevilla en su Semana Santa
Raquel Bollo pasea por las calles de Sevilla en su Semana Santa. Europa Press

En esta tesitura, la diseñadora ha defendido la postura de su hijo y de que se haya lanzado ahora a hablar. Tras sus palabras, Raquel Bollo insiste en que no hay un interés y que Manuel Cortés no ha roto su silencio por dinero o televisión. "Ya está bien de siempre lo mismo. Que mi hijo, desde que es pequeño, nació donde nació. No pidió nacer ahí, nació donde nació. Y que durante muchísimos años cuando ha salido algo que tiene que ver con él, se ha intentado mantenerse al margen".

Para ella, que el exconcursante de 'Supervivientes' y hermano de Alma Bollo haya decidido hablar ahora responde a una necesidad de justicia personal y no a una búsqueda de beneficio financiero. "Gloria no es la única persona que ha pasado por su vida. Quiero decir que podría haber salido por otras personas y no...", ha respondido para explicar este movimiento que ha generado una guerra con la colaboradora de 'El tiempo justo'.

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Tras defender a su hijo y escuchar el mensaje que le ha mandado Gloria Camila a ella, Raquel Bollo ha recordado cómo ha sido la relación que ambas han mantenido y que hubo un tiempo en el que ella fue un firme apoyo para ella y su familia.

"Nunca me he metido con la familia de Gloria, nunca. Que le he tenido mucho cariño y que lo que precisamente con ella he hecho ha sido defenderla a capa y espada", ha explicado, dejando patente lo molesta que está de verse ahora en esta tesitura.

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A pesar de la tensión que se ha instalado entre ellos ahora, la diseñadora ha recalcado que no guarda rencor y que está tratando de entender esta situación y que es entre ellos. "No estoy molesta por lo ocurrido con Gloria y con él. Eso es una cosa de ella", ha afirmado

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