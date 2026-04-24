Marieta habla del problema de salud que sufre, que le impide hacer vida normal

Natalia Sette 24 ABR 2026 - 19:13h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre un problema con el que lleva mucho tiempo lidiando y le produce mucho dolor

Marieta se realiza un cambio de look a dos meses de su boda con Suso Álvarez

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Marieta ha vuelto a sincerarse con sus seguidores sobre un problema de salud que le está impidiendo llevar una vida normal. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’, que también está lidiando con los brotes de su celulitis facial , ha compartido ahora una realidad mucho más íntima y dolorosa que le acompaña cada mes.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha mostrado su vulnerabilidad en una madrugada muy complicada para ella. Todo comenzaba con un ‘storie’ publicado a las 6:26 de la mañana, una hora en la que Marieta se veía obligada a estar despierta debido a un fuerte malestar físico. “Esta era yo a las 6 de la mañana con un cólico menstrual intenso y vómitos por ello”, ha comenzado contando.

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Según ha explicado, su situación con la menstruación se ha vuelto insostenible últimamente: “Llevo literal un mes con la regla y con lo que conlleva”. La desesperación de la joven es tal que ha decidido tomar cartas en el asunto para encontrar un diagnóstico que explique por qué sufre tanto cada mes. “Quiero informarme de si tengo endometriosis y la verdad que no sé por dónde se empieza”, ha confesado a su comunidad.

“Estoy tan cansada de que me pase esto cada vez que tengo la regla…”, ha añadido con total sinceridad. Además, ha compartido un remedio casero al que recurre en estos momentos: “El calor del secador en la zona me ayuda a calmar el dolor, pero hoy he estado dos horas así”.

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Al día siguiente, Marieta ha querido actualizar su situación a través de un vídeo, aclarando que ya ha ido al médico por este motivo aunque sigue sin respuestas. “Hace un mes fui a la ginecóloga y me hizo pruebas de todo y salió bien”, ha explicado. No obstante, ha puntualizado que el único diagnóstico que tiene por ahora es el de ovario poliquístico, algo que no termina de justificar sus fuertes dolores. Por ello, tiene claro su siguiente paso. “Voy a ir a un ginecólogo especializado en endometriosis para que me haga una ecografía y una resonancia”, ha continuado diciendo.

La endometriosis es una enfermedad crónica en la que el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece fuera de él, afectando a los ovarios, las trompas de Falopio o el tejido que reviste la pelvis. Esta afección provoca un dolor muy intenso, especialmente durante la menstruación, y puede derivar en problemas de fertilidad, que es precisamente lo que más preocupa a la influencer.

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“Mi preocupación es que me cueste quedarme embarazada cuando lo quiera buscar”, ha reconocido Marieta, quien tiene planes de maternidad a corto plazo tras su boda con Suso Álvarez. A pesar del dolor, tiene claro que no quiere recurrir a pastillas que frenen sus planes de ser madre. “Anticonceptivos ya no tomo desde hace más de un año y tampoco quiero porque quiero un futuro embarazo cercano”, ha concluido con preocupación.