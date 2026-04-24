Natalia Sette 24 ABR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido acudir a la peluquería y ponerse en manos de profesionales para cambiar su pelo

Marieta responde a las dolorosas críticas que recibe por su físico y su estilo de vida

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Marieta ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look a dos meses de su boda con Suso Álvarez. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no para de compartir cada paso que está dando hasta llegar al día de su enlace con el colaborador y un cambio en su pelo no iba a ser menos.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ lleva meses preparándose para el gran día. Presoterapia, tratamientos para su celulitis facial , máscara de radiofrecuencia… todo por lucir perfecta en el momento de dar el ‘sí quiero’. Una de las cosas en las que más se ha enfocado es en el cuidado del cabello, pues quería una melena más larga y cuidada para el enlace.

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Queriendo darle un aire renovado, la influencer se ha puesto en manos de profesionales. Influenciada por Rosario Mattew, acudió a una peluquería a la que no había ido nunca. “Es la primera vez que voy a esta peluquería”, comenzó diciendo a través de sus ‘stories’. Sin embargo, vio que el resultado de la influencer fue tan espectacular que quiso probarla.

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“Veía los vídeo de Rosario y fui una influencer influenciada”, continúa diciendo divertida. Lo que buscaba la ganadora de ‘GH DÚO’ era algo muy específico. Quería cambiar el color de su melena sin alterar el largo ni la forma. “Os dejaré en estos días el proceso en mi perfil ... Pero wow el color de ahora”, dijo al compartir la foto del antes y el después.

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En la imagen el cambio es evidente. La influencer apostó por un tono oscuro, que realza el brillo de su cara y el tono de su piel. “El antes y después es bastante obvio”, terminó diciendo a sus seguidores. La de Elche se ha mostrado muy contenta con el resultado y con muchísimas ganas de poder lucirlo vestida de blanco.

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Sus seguidores no han tardado en reaccionar al gran cambio y han llenado su bandeja de mensajes de Instagram de mensajes diciéndole lo guapa que está. Toda su comunidad ha seguido tan de cerca todo el proceso de su boda con Suso que se mueren de ganas de verla enfudada en un vestido de novia. Y mucho más ahora, que la ven el doble de favorecida por el cambio.