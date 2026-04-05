Melyssa Pinto se somete a un tratamiento de radiofrecuencia: en qué consiste

Natalia Sette 05 ABR 2026 - 11:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra el último tratamiento corporal que se ha hecho

Melyssa Pinto enseña cómo van las reformas de su piso en Madrid

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Melyssa Pinto, tras realizarse un cambio de look radical , ha probado un tratamiento estético muy demandado en los últimos meses: la radiofrecuencia. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha compartido su experiencia con total naturalidad, mostrando cómo está siendo este proceso desde la primera sesión.

La novia de Mario Casas, que al igual que su chico , siempre ha apostado por un estilo de vida saludable basado en el ejercicio y la alimentación equilibrada, continúa buscando alternativas para sentirse mejor consigo misma. Acostumbrada a entrenar y a cuidarse, ahora ha querido probar este método para mejorar la firmeza de su piel.

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“No sé si es psicológico, pero yo en una sesión ya me lo estoy notando”, ha puesto a través de sus ‘stories’ tras subir un video mostrando cómo se hace el tratamiento. Melyssa ha reconocido que, aunque acaba de empezar, ya percibe algunos cambios en su cuerpo. “Al menos en la barriga, en el glúteo costará un poco más porque no tengo”, ha añadido entre risas.

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Pero, ¿en qué consiste exactamente este tratamiento? La radiofrecuencia es un procedimiento estético que utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia aplicadas sobre la piel. Estas generan un calentamiento controlado en las capas más profundas de la dermis.

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Este proceso tiene varios beneficios. Favorece la formación de nuevo colágeno, mejora la circulación sanguínea y estimula el drenaje linfático. Además, ayuda a activar los fibroblastos, que son clave para mantener la piel firme y elástica.

Uno de los efectos más inmediatos es la retracción del colágeno, lo que aporta una sensación de piel más tersa desde las primeras sesiones. Con el paso del tiempo, este tratamiento contribuye a regenerar el colágeno profundo y a sustituir las fibras envejecidas.

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Además, es un procedimiento completamente indoloro. Se utiliza principalmente para tratar la flacidez y la celulitis en distintas partes del cuerpo, algo que encaja con los objetivos de muchas personas que, como Melyssa, buscan mejorar su aspecto sin recurrir a técnicas invasivas.

Eso sí, los resultados no son definitivos en una sola sesión. Lo habitual es realizar entre cuatro y diez sesiones, dependiendo de la zona a tratar y del estado de la piel. Los efectos empiezan a notarse de forma más clara a partir del primer mes.

En cuanto al precio, cada sesión suele oscilar entre los 40 y los 70 euros y tiene una duración aproximada de 45 minutos, aunque en algunos casos puede alargarse hasta una hora.