Alberto Rosa 13 ABR 2026 - 19:03h.

La localidad de Corral de Almaguer acoge este lunes el funeral de la madre de la periodista

Último adiós a la madre de Sara Carbonero, Goyi Arévalo, en el tanatorio: de Iker Casillas a su pareja actual y su familia

Compartir







El funeral de Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero, ha estado protagonizado por la presencia de numerosas personalidades. Iker Casillas o la presentadora y amiga de Carbonero, Isabel Jiménez, son solo algunos de los allegados a la familia en el funeral, que se celebra esta lunes en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Corral de Almaguer, el pueblo natal de Arévalo.

Sara Carbonero y su hermana Irene acudían en la mañana de este lunes al tanatorio donde descansaban los restos mortales de su madre. Desde primera hora estaba también Jota Cabrera, actual pareja de Sara. Poco después lo hizo Iker Casillas, el exmarido de la presentadora y padre de sus dos hijos.

Sara e Irene han encabezado la comitiva que trasladaba el cuerpo de su madre desde el tanatorio hasta la iglesia donde iba a celebrarse el funeral para despedir a Goyi Arévalo.

PUEDE INTERESARTE El emotivo momento del hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero tras romper a llorar al finalizar un partido: se fundió en una abrazo con su madre

En las imágenes se puede ver a las dos hermanas visiblemente emocionadas y arropadas por sus allegados. Ellas van al comienzo de la comitiva, detrás del coche fúnebre que traslada el cuerpo de su madre a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque no se han detallado las causas exactas del deceso, la revista ‘Semana’ ha asegurado que Arévalo “ha fallecido tras un tiempo delicado de salud”, a la vez que otras cabeceras como 'Lecturas' o 'Jaleos' explicaban que había padecido una "larga enfermedad".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Este duro golpe ha tenido lugar pocas semanas después de que Carbonero mostrara una imagen de su madre junto a sus dos hijos, Martín y Lucas, sentados sobre la arena, frente al mar. Con esta foto, tomada en Oporto, felicitaba a Goyi por su último cumpleaños, junto a la frase: "Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más".

Su muerte también llega en un año que arrancó con muchas complicaciones de salud para Sara, tras ser ingresada a principios de 2026 en la isla de Lanzarote, donde se encontraba de vacaciones.