Natalia Sette 26 ABR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' habla con sinceridad sobre el problema que tiene debido a sus embarazos y cómo podría solucionarlo

Danna Ponce cuenta la verdad sobre cómo se ha tomado su hijo Máximo la llegada de Kala

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Desde que se convirtió en mamá por tercera vez, Danna Ponce no ha dejado de compartir cada instante de su nueva rutina y se ha mostrado especialmente sincera con cómo está llevando el postparto . Además, la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha hablado de las secuelas que le han quedado tras sus tres embarazos.

La influencer ha comenzado contando a través de sus ‘stories’ parte de su rutina personal de tarde. “Por las tardes intento salir para que me de el sol y aprovecho para hacer hipopresivos”, ha explicado con sinceridad. Este tipo de ejercicios son técnicas posturales y respiratorias diseñadas para disminuir la presión intra abdominal, tonificando el abdomen profundo y el suelo pélvico sin sobrecargarlos.

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La realidad es que su cuerpo ha sufrido grandes cambios debidos a los embarazos. “De los tres embarazos se me ha quedado una diástasis que me cabe un puño y tengo dos hernias”, ha contado. La diastasis consiste en la separación de los músculos rectos del abdomen, que normalmente están unidos en la línea media. Durante la gestación, el aumento del volumen abdominal provoca una gran presión sobre esta zona, lo que puede acabar debilitando la pared abdominal y separando estos músculos.

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Le sucede a muchas mujeres y más aún a las que han pasado por varios embarazos como Danna. La recuperación es clave para dejar de sentir dolor y evitar que continúen saliendo hernias. Aunque la creadora de contenido ha comenzado a poner solución haciendo cada tarde ejercicios hipopresivos, en su caso no es suficiente.

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“Cuando terminó el embarazo de Máximo ya me dijeron que lo mejor sería operarme para solucionar la diástasis y la hernia”, ha desvelado con honestidad. Cuando le comunicaron la noticia, Danna pidió cita para la operación. Sin embargo, se enteró poco después que estaba embarazada de Kala.

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“Ahora hasta dentro de 1 año no me puedo operar pero sinceramente no me apetece nada pasar por quirófano”, ha continuado explicando. Es por ello que quiere tomarse en serio los ejercicios para intentar mejorar todo lo que pueda antes de tener que someterse a la operación. Además, ha confesado que se pondrá en manos de un profesional que sepa guiarle bien.

En el video que ha subido a sus 'stories' explicando la situación ha hecho una demostración de cómo hace los hipoporesivos. “Cada vez intento aguantar más pero me falta bastante la respiración”, ha admitido. Además, la influencer comparte que le gustaría poder dedicar tiempo a meditar para ejercitar la respiración pero con las interrupciones de sus hijos es imposible. “Si me dejaran sin interrupciones, aprovecharía para meditar”, ha terminado diciendo entre risas mientras su hijo corretea por ahí.