Isa Pantoja, al límite, preocupa al aparecer con mascarilla: "Es muy difícil con un bebé"

Rocío Molina 27 ABR 2026 - 11:31h.

La exconcursante de 'Supervivientes' extrema las precauciones apareciendo con mascarilla para proteger a su bebé

Así es la casa que Isa Pantoja pone a la venta por cerca de 400.000 euros: con jardín, piscina y completamente reformada

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Isa Pantoja ha preocupado a sus seguidores tras aparecer en sus redes visiblemente agotada y con una mascarilla quirúrgica. La exconcursante de 'Supervivientes', que sufre de problemas de asma, ha encendido las alarmas tras mostrar esa imagen y desvelar que no está pasando por un buen momento y lo difícil que es mantener la normalidad en su casa en ese estado.

La hija de Isabel Pantoja ha dado esta información a sus seguidores para desahogarse, aunque después no ha actualizado cómo ha evolucionado y si con sus esfuerzos ha logrado frenar la cadena de contagio. El verla con la mascarilla y sabiendo sus antecedentes médicos de problemas de asma y respiratorios han preocupado y a ella esto le ha obligado a extremar precauciones.

"Un día más intentando no contagiar mi virus", ha escrito al límite por tratar de evitar que se contagie este proceso vírico en su casa. Una tarea nada fácil en la que la hermana de Kiko Rivera ha extremado precauciones, pero no ha dado más información de si ha logrado después de tanto esfuerzo su objetivo.

Entre las medidas que ha llevado a cabo destacan el lavado constante de manos, la ventilación ininterrumpida de las estancias y el uso permanente de la mascarilla, tal como ha aparecido en sus historias de Instagram. Sin embargo, no todo lo ha podido llevar a rajatabla. Lo más doloroso para ella ha sido el intentar un asilamiento preventivo.

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Sin especificar qué tipo de virus se trata o si es muy contagioso, la influencer de 30 años, ha tratado de mantener sus responsabilidades, pero este bache de salud le ha puesto al límite al tratar de proteger a los suyos, pero resultarle muy difícil con un bebé que necesita tanto de ella.

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"Evitar contacto", ha sido la máxima que ha intentado por todos los medios de cumplir, pero lo difícil que está siendo con el pequeño Cairo. El no poder atender con normalidad a su pequeño o el tratar de poner distancias es algo que emocionalmente también la está agotando.