Antía Troncoso 29 MAR 2026 - 19:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comunica que va a empezar un plan de sueño con su bebé tras dos meses complicados: "Hemos buscado ayuda"

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Isa Pantoja ha tomado una importante decisión. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un sincero mensaje a través de sus redes sociales en el que ha explicado que, en los próximos días, comenzará un plan de sueño con su bebé de 9 meses para mejorar tanto el descanso de su hijo como el suyo propio.

Desde que se convirtió en madre por segunda vez junto a Asraf Beno, la hija de Isabel Pantoja suele utilizar sus redes sociales como un canal de comunicación con sus seguidores en el que sincerarse sobre su maternidad, mostrar con naturalidad su día a día y compartir con orgullo cada uno de los avances que hace su bebé, Cairo.

Uno de los temas que, como a la gran mayoría de padres, preocupa a Isa Pantoja y Asraf Beno respecto a su bebé es el descanso nocturno, una cuestión sobre la que la que fuera concursante de 'GH VIP' ha hablado en numerosas ocasiones en su perfil de Instagram. Y es que si hace apenas una semana, Isa Pantoja celebrara que su hijo había conseguido dormir 7 horas seguidas, ahora la influencer comunica que ha decidido buscar ayuda profesional.

Isa Pantoja recurre a ayuda profesional para mejorar el descanso de su bebé

"Si tu bebé solo se duerme en brazos o se despierta muchísimas veces durante la noche, tranquila porque no estás", ha comenzado diciendo Isa Pantoja, antes de compartir su propia experiencia: "A nosotros también nos pasa. Nuestro bebé tiene 9 meses y todavía se duerme en brazos y eso hace que cuando él se despierta no sabe dormirse solo y busca la manera en la que se ha dormido y la verdad que estamos agotados".

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Tal y como cuenta la propia Isa Pantoja, su hijo Cairo lleva durmiendo en su cuarto y su cuna desde los seis meses: "Hay noches que las hace muy bien, con dos despertares", ha asegurado. Sin embargo, desde hace dos meses que justo a su bebé le han salido seis dientes, las noches se han complicado. "Hemos probado de todo", ha aclarado Isa Pantoja.

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Esto, ha hecho que Isa Pantoja y Asraf Beno decidiesen recurrir a ayuda profesional. "Hemos buscado ayuda y vamos a empezar un plan de sueño", ha anunciado una emocionada Isa Pantoja, que además ha explicado que este plan es "súper respetuoso, nada brusco y adaptado a su bebé".

"Empezamos mañana. Sé que van a ser unas noches complicadas y duras porque lógicamente está acostumbrado a dormirse de una manera, pero sé que poco a poco se va ir adaptando. Nosotros nos vamos a armar de paciencia, que eso también es muy importante, y a respetar los tiempos del bebé", ha finalizado la influencer, que promete mantener a sus seguidores informados sobre cómo les está funcionando este plan.