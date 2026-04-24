Celia Molina 24 ABR 2026 - 15:52h.

Nadal acudió con su hijo mayor a la inauguración de la pista de tierra temporal que se ha instalado en el Santiago Bernabéu

El Bernabéu cambia el césped por la tierra batida: tendrá pistas de tenis durante el Mutua Madrid Open

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El pasado jueves 23 de abril, el estadio Santiago Bernabéu inauguró la pista de tierra temporal en la que van a poder entrenar los tenistas participantes del Mutua Madrid Open hasta el día 30. Al acto de inauguración acudieron figuras como Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid; Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales; Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open; Garbiñe Muguruza y Feliciano López, co-directores del ATP Masters 1000 madrileño; Andrea Gaudenzi, Presidente de ATP.

Y también importantes jugadores de fútbol y de tenis como Jannik Sinner, Iga Swiatek, junto a Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Linda Caicedo y el retirado Rafa Nadal, que asistió al evento con su hijo, Rafael. Una vez más, el pequeño, que nació en el año 2022 y es el hermano mayor del segundo hijo del legendario tenista, Miquel, se ha vuelto viral.

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Si, en otras ocasiones, las cámaras le captaban aplaudiendo y sonriendo en las gradas de los torneos mientras su padre jugaba, esta vez, ha sido él quien estaba empuñando la raqueta.

El pequeño Rafa ha recibido el mejor entrenamiento

Padre e hijo aprovecharon su estancia en la pista de tierra que se ha instalado encima del césped del Bernabéu para entrenar un rato. Y, como no podía ser de otra manera, pues ha recibido clases del mejor tenista que España jamás hubiera podido imaginar, el niño demostró el talento tenístico que tiene.

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Con total naturalidad, Rafa le pasó algunas bolas para que las peloteara más allá de la red y Rafael sorprendió a todos los presentes con la fuerza y el estilo de su tenis. Quizá, dentro de unos años, el hijo de Nadal despuntará en este deporte, sino igual, a la altura de cómo lo hizo su papá.

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La pista que los dos Nadal estrenaron estará disponible hasta el 30 de abril "para que las grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA puedan disfrutar de la experiencia de entrenar en uno de los grandes templos del deporte mundial", según indicó la organización en su nota de prensa. "Además, los jugadores podrán usar los vestuarios del Real Madrid", precisó ese comunicado.

En cuanto al Open de Madrid, una vez más, el torneo no cuenta con la participación de Carlos Alcaraz, como ya ocurrió, también por lesión, en el 2025. Durante el Conde Godó, el murciano presentó una serie de molestias en la muñeca que le obligaron a abandonar la competición y que, después de un examen médico, le llevaron también a tomar la decisión de no jugar en la capital. Por ello, el italiano Jannik Sinner parte como principal favorito a llevarse el título en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada que se disputa en la tierra batida de la Caja Mágica y tampoco contará con la participación del serbio Novak Djokovic.