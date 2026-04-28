Adrián Rodríguez estaría intentando reconquistar a su exprometida: “Nunca he dejado de quererte”

Compartir







Susy G, exprometida de Adrián Rodríguez, ha explicado a 'El Tiempo Justo' que el actor ha vuelto a ponerse en contacto con ella. Según su testimonio, Adrián Rodríguez le habría suplicado retomar la relación, asegurándole que nunca se ha perdonado lo que le hizo y que siempre la ha querido.

Se trataría de una maniobra desesperada a la que el actor habría recurrido tras pedir dinero a numerosos contactos del mundo de la interpretación, tal y como explicaba ayer Giovanna González: “A día de hoy estaría pidiendo dinero. Ha enviado mensajes a varios periodistas, actores, actrices e influencers…”, señalaba.

Susy G recuerda momentos muy duros con el actor

Sin embargo, con su exprometida habría ido un paso más allá. No le pidió dinero, sino una nueva oportunidad y una vida juntos, aprovechando que ha regresado a Barcelona y que próximamente ingresará en un centro. Todo ello ha removido profundamente a Susy G, que revive momentos muy duros de su relación con el actor: “Bajando de mi casa a 150 km/h por la autopista…”.

Ante la negativa de Susy, Adrián habría insistido, llegando a decirle que se conformaría únicamente con volver a abrazarla y confesándole que jamás ha podido olvidarla: “Te pido por favor que me dejes volver a verte. Nunca he dejado de quererte”.