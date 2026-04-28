Aitana Sánchez Gijón rompe su silencio tras la muerte de su madre con un sentido homenaje: "Mamma"

Celia Molina 28 ABR 2026 - 10:15h.

La actriz ha publicado una foto de su madre cuando era joven y ha recibido miles de mensajes de sus compañeros de profesión

Muere la madre de Aitana Sánchez Gijón, Fiorella de Angelis: la tristeza de la actriz, acompañada de sus hijos en el tanatorio

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El pasado lunes 26 de abril, la agencia Europa Press informó de la muerte de la madre de Aitana Sánchez Gijón, Fiorella de Angelis, tras un empeoramiento en su estado de salud. Sin que se dieran más detalles sobre la enfermedad que padecía la italiana, que siempre fue un gran apoyo en la carrera de su hija, la actriz fue vista, llena de dolor y tristeza, trasladándose al crematorio de la M-30 de Madrid para darle el último adiós a su madre.

Con gesto muy serio y unas gafas de sol negras, la protagonista de 'Un paseo por las nubes' acudía al tanatorio acompañada de sus dos hijos, Teo y Bruna Lucadamo, fruto de su largo matrimonio con el argentino Papín Lucadamo, su hermano Eloy y otros seres queridos muy cercanos a la familia. La despedida se celebró en la más estricta intimidad, en la línea del hermetismo que Aitana siempre ha ejercido con respecto a su vida privada.

Aunque, a principios de este mes, la revista 'Lecturas' destapó el romance que la actriz mantiene con Maxi Iglesias, con quien se lleva 22 años de diferencia, el también actor no apareció en las exequias de la madre de su novia.

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Una foto de su madre en un altar de velas

Horas después de que toda la prensa nacional se hiciera eco de la noticia de la muerte de Fiorella, matemática de profesión, la propia Aitana ha publicado una emotiva imagen en sus redes sociales, en la que aparece una fotografía de su madre, en su juventud, rodeada de velas encendidas, a modo de altar.

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Junto a la publicación, escribió en italiano: "Mamma" y un corazón roto, visibilizando el dolor y la tristeza que le ha producido su pérdida. Como demuestran las fotografías de los Premios Goya de 2025, que Aitana presentó, ella y Fiorella siempre estuvieron muy unidas.

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Su mensaje ha provocado cientos de comentarios de pésame, entre los que destacan los de compañeros de profesión como Miguel Ángel Silvestre, Natalia Verbeke, Malena Alterio, Sara Baras, Silvia Marsó o Elena Furiase, que ha entendido, gracias a la fotografía, "de dónde le viene la belleza a Aitana". Todos ellos le han mandado su más sincero cariño y apoyo en el duelo que la actriz tiene por delante.

Otro mensaje que ha destacado es el de una antigua alumna de la clase de matemáticas que daba Fiorella en su Italia natal: "A mi querida profesora de matemáticas y ciencias del instituto italiano... La quería muchísimo. Recuerdo cuando nos hablaba durante el tiempo libre en clase sobre tus inicios, cuando nos contó que ibas a empezar una serie llamada "Segunda Enseñanza"... Lo transmitía con orgullo y entusiasmo. Mi maravillosa profesora Fiorella de Angelis. La quería muchísimo y siempre la llevaré en mi corazón. Mi más sentido pésame", ha escrito esta usuaria en los comentarios de la publicación de la actriz.