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La revista 'Semana' lleva esta semana en portada una imagen de Froilán junto a una "atractiva joven" con la que ha sido pillado paseando abrazado por El Retiro en Madrid tras su regreso a la capital después de varios años viviendo en Abu Dabi. Y en 'El tiempo justo' el director de la mencionada publicación, Jorge Borrajo, ha dado todos los detalles.

En el programa se ha recordado que que no se veía a Froilán en compañía de una chica desde hacía casi un año, cuando salieron sus imágenes muy cariñoso en Ibiza con Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de 'Supervivientes' que siempre negó tener más que una amistad con el nieto del rey emérito y que se tomó en broma los comentarios que se hicieron sobre su vínculo durante su paso por 'Supervivientes All Stars 2025'.

Jorge Borrajo ha explicado que en las fotos se ve al sobrino de Felipe VI con la joven, que es anónima, paseando por El Retiro abrazados y tomando un aperitivo: "Todo muy romántico". El director de la revista ha añadido que "parte importante de esta noticia es que Froilán se ha mudado de Abu Dabi a Madrid por el conflicto de la guerra de Irán y el riesgo en los países de Oriente Próximo".