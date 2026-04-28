Juan Arcones 28 ABR 2026 - 19:00h.

El supuesto suceso es una de las mayores leyendas urbanas que circulan por Hollywood. Recordamos qué pasó y lo que respondió la actriz hace unos años cuando le preguntaron por ello

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A mediados de los 90 pero, sobre todo, a comienzos de los 2000, estaba comenzando el auge de las actrices latinas. Ahí estaba Salma Hayek, una de las más famosas de aquella época gracias a su sensual baile en ‘Antes del amanecer’, o Jennifer López, que había arrasado con ‘Selena’ y estaba comenzando a dar muestras de la superestrella de la música en la que se iba a convertir. Pero había otra actriz mucho menos famosa, que despuntaría a comienzos de los 2000, que generalmente se suele obviar en estas listas: estamos hablando de Jessica Alba.

La jovencísima actriz debutó en 1994 con la película ‘Un campamento en ninguna parte’ cuando solo tenía 13 años. Su primer gran papel le llegaría al año siguiente con la serie ‘Las nuevas aventuras de Flipper’, dando vida al personaje de Maya, y al que interpretó durante dos temporadas. Tras esta serie, se convertiría en una enorme estrella internacional a comienzos de los 2000, precisamente con otra serie: ‘Dark Angel’, por la que recibiría una nominación a los Globos de Oro. La ficción había sido creada por James Cameron y se emitió durante dos temporadas en el canal de FOX. Un éxito que catapultó su carrera.

Más tarde llegarían películas como ‘Honey’, las dos entregas de ‘Los Cuatro Fantásticos’, interpretando a Sue Storm, el remake de la película de terror japonesa ‘The Eye’, o ‘Sin City’. Incluso se convirtió en empresaria con su compañía ‘The Honest Company’, dedicada a productos sostenibles y de ingredientes limpios para el cuidado personal, del hogar y de bebés. Además de aparecer en todas las portadas de revistas y ser una habitual de la alfombra roja. Pero si algo influyó en su vida, es un incidente que ella misma ha negado, pero que cada cierto tiempo resurge en internet: su presunto intento de secuestro cuando solo tenía 15 años.

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La leyenda urbana del secuestro de Jessica Alba

Hollywood está repleto de leyendas urbanas, y esta quizá sea una de las más extravagantes, y de las más persistentes. Porque, pese a no haber pruebas fehacientes de que el hecho tuviera lugar tal y como se cuenta, medios serios siguen reciclando la historia cada cierto tiempo, dándola por cierta. Todo se remonta al rodaje de la serie de ‘Las nuevas aventuras de Flipper’ en Queensland, Australia. Al parecer, la actriz comenzó a recibir extrañas llamadas telefónicas, o así lo contaba el medio británico 'The Sun'. Nadie le dio importancia a dichas llamadas por lo que no se tomaron ningún tipo de medidas de seguridad.

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Hasta que, un día, cuando el equipo necesitaba a la actriz para rodar una secuencia, nadie parecía encontrarla, por ninguna parte del set de rodaje. Tras más de catorce horas desaparecida, y con la ayuda de agentes locales y todos los miembros del equipo, finalmente encontraron a la actriz en el interior del maletero de un camión, atada de pies y manos y con una venda cubriéndole los ojos. Cuando se la desató, Jessica Alba relató no recordar nada de lo que había pasado, salvo que alguien le había cubierto los ojos y la había arrastrado a dicho maletero.

Según 'The Sun', al parecer Jessica Alba y su familia decidieron no continuar la investigación, no solo por la falta de pruebas, sino porque querían que su hija superara el trauma. Toda esta historia siempre según el mencionado medio sensacionalista. Durante los siguientes años, medios como 'The Daily Mail' o 'Hello!' se han hecho eco de la supuesta noticia, pero solo hay una entrevista en la que la propia actriz respondió directamente sobre el rumor.

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Dicha entrevista tuvo lugar durante la promoción de la película ‘Los cuatro fantásticos’, en 2005, que coprotagonizó junto a Chris Evans e Ioan Gruffudd. El periodista Chris Connolly entrevistó a la joven actriz, que solo tenía 24 años, para la revista 'COMPLEX', y decidió preguntarla directamente para salir de dudas. Porque la leyenda urbana ya lleva tiempo circulando: “Según Internet, mientras estabas rodando el remake de ‘Flipper’ te secuestraron. ¿Es eso cierto?”. La respuesta de Jessica Alba fue categórica: “No”.

Connolly repreguntó, “¿Nunca fuiste secuestrada?”, a lo que Alba volvió a responder con “no”, sin añadir más leña al fuego. Así que, pese a que la historia siga emergiendo de cuando en cuando en foros, redes sociales y medios, al parecer sigue siendo una leyenda urbana, al menos si tenemos en cuenta la única vez que la actriz ha hablado sobre ello.

El presunto secuestro de Jessica Alba se une a esas leyendas de la cultura pop como las supuestas muertes de Paul McCartney o Avril Lavigne, la criogenización de Walt Disney o los capítulos prohibidos de ‘Los Simpson’.

Lo cierto es que Jessica Alba lo ha negado, y además escribió un libro sobre la creación de su empresa en el que abordaba gran parte de su vida y su carrera… pero sin mencionar siquiera este, presuntamente, traumático evento. Foros como Reddit creen que simplemente no quiere revivir el incidente y por eso decidió negarlo oficialmente. Pero una fuente como Reddit no suele ser del todo fiable. Al menos en este tipo de historias.