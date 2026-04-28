Sale a la luz el desconocido parentesco entre el rey Carlos III y Donald Trump en medio de la visita de Estado

Este pasado lunes, los soberanos británicos aterrizaron en Washington como parte del primer viaje oficial del monarca al país desde su proclamación en 2022

Carlos III y su esposa Camila aterrizan en Estados Unidos y son recibidos por Donald Trump en la Casa Blanca

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Los reyes Carlos III y Camila han iniciado esta semana su visita de Estado a Estados Unidos marcada por la tensión y la polémica tras el intento de atentado contra Donald Trump.

Se trata del primer viaje oficial del monarca británico al país desde su proclamación en 2022, y durante cuatro días, el soberano participará en recepciones oficiales, encuentros con el republicano y su mujer, Melania Trump, una cena de gala en la Casa Blanca y diversos actos conmemorativos relacionados con el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Uno de los momentos más esperados del viaje será el discurso que Carlos III pronunciará ante el Congreso. Sin embargo, en plena visita oficial y cuando toda la atención está puesta en la agenda diplomática, una inesperada información ha pillado por sorpresa a Reino Unido y Estados Unidos.

Según ha publicado el 'Daily Mail', el rey y Trump comparten un antepasado común, un parentesco que hasta ahora había pasado completamente desapercibido.

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El parentesco que comparten Carlos III y Donald Trump

El citado medio asegura que habría rastreado las raíces familiares de ambos dirigentes hasta encontrar una conexión siglos atrás. El vínculo se situaría en antiguas ramas aristocráticas europeas, de las que derivan distintas líneas familiares que han terminado enlazando a la Casa Real británica con la familia del actual presidente estadounidense.

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Tal y como adelanta el tabloide británico, ambos comparten un ancestro común: el tercer conde de Lennox, bisnieto del rey Jacobo II de Escocia. Esto significa que Donald Trump y Carlos III son primos decimoquintos.

De acuerdo a su información, el conde de Lennox, que fue asesinado por un terrateniente, tuvo varios hijos. Uno de ellos, el cuarto conde de Lennox, tuvo a Lord Darnley, esposo de María Estuardo, reina de Escocia. El hijo de este se convirtió en el rey Jacobo I de Inglaterra, de quien descenderían los Estuardo y, finalmente, la Casa de Windsor.

Otra hija de Lord Lennox fue Lady Helen, que se casó con el undécimo conde de Sutherland. Su hijo, el duodécimo conde, sobrevivió a un intento de asesinato por envenenamiento y tuvo una hija, Lady Jane, quien se casó con un jefe del clan Mackay. Varias generaciones después llegó Mary Anne MacLeod de Lewis, quien emigró a Estados Unidos en 1930. Allí se casó con el promotor inmobiliario Fred Trump y tuvo cinco hijos. Donald Trump fue el cuarto.

La relación entre Trump y Carlos III

Aunque se trata de una relación lejana, que haya salido a la luz este descubrimiento ha despertado curiosidad entre los seguidores de la realeza, y es que el hijo de la reina Isabel II representa la continuidad de una de las monarquías más antiguas y discretas del mundo. Mientras tanto, Trump, ligado al mundo empresarial, no deja de acaparar una polémica tras otra, algo que choca de frente con la postura de Buckingham.

Pese a que el parentesco entre ambos había permanecido en la sombra hasta ahora, la relación institucional entre ambos no lo es.

Trump ya fue recibido con gran pompa en Reino Unido durante su visita de Estado en 2025, donde fue agasajado por Carlos III en Windsor. Aquella cita reforzó la sintonía cordial entre ambos mandatarios. Una cercanía que han vuelto a demostrar ahora en Washington.