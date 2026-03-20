La artista colombiana ofrecerá tres shows en Madrid, previstos para el 25, 26 y 27 de septiembre de este año

Shakira anuncia tres conciertos en España: la ciudad, cómo conseguir las entradas y un intrigante estadio

Compartir







Desde hace días, la expectación en torno a los conciertos de Shakira en España había ido creciendo en redes sociales y entre los seguidores de la artista. La colombiana había confesado que protagonizaría un proyecto sin precedentes en el país, que contaría con un recinto propio y con un concepto nunca visto en suelo español. Este viernes, 20 de marzo, el misterio ha quedado resuelto con el anuncio oficial de los detalles de los shows de la cantante.

La intérprete de 'Loba' ha anunciado una residencia europea, que tendrá como epicentro Madrid, donde un recinto se transformará por completo para acoger uno de los acontecimientos musicales más ambiciosos del año.

La compositora ha decidido que España no sea sólo una parada más de su gira mundial, 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', sino el lugar donde culminar su etapa europea con una residencia exclusiva.

PUEDE INTERESARTE Shakira canta por primera vez junto a sus hijos en directo durante uno de sus conciertos: el emotivo momento

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los detalles del 'Estadio Shakira'

En lugar de utilizar estadios tradicionales como el Santiago Bernabéu o el Metropolitano, Shakira apostará por crear su propio espacio escénico, que ha bautizado como 'Estadio Shakira', dentro de Iberdrola Music, el espacio más grande de Europa dedicado a la música, la cultura y el entretenimiento. Algo que ningún artista internacional había realizado en España a este nivel.

El Iberdrola Music es un gran recinto para eventos situado en el distrito madrileño de Villaverde, en el sur de la capital, en una zona estratégica entre Madrid y Getafe. Se trata de un espacio de más de 185.000 metros cuadrados que en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes puntos de referencia para conciertos y festivales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Este lugar ya ha acogido grandes eventos de música, siendo conocido, en gran parte, por ser la sede habitual del festival Mad Cool. También ha sido donde cantantes como Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Robbie Williams, Dua Lipa u Olivia Rodrigo han actuado.

Por ello, la capacidad y la versatilidad del recinto también ha facilitado que el equipo de Shakira diseñe un concepto nuevo para sus actuaciones.

La gran novedad será precisamente ese estadio efímero diseñado para su residencia. Tendrá capacidad para unas 50.000 personas por noche y contará con tecnología de última generación en sonido, visibilidad y experiencia inmersiva.

El diseño correrá a cargo del prestigioso estudio internacional Bjarke Ingels Group. La idea es crear un espacio donde todos los asistentes tengan buena visibilidad y donde la acústica esté optimizada para ofrecer una experiencia de concierto 'premium', más cercana al concepto de residencia artística que a una simple gira.

Pero la propuesta de Shakira va mucho más allá de ofrecer tres conciertos, previstos para los días 25, 26 y 27 de septiembre. Su intención es convertir el Iberdrola Music en una auténtica ciudad cultural durante su estancia en Madrid.

Bajo el concepto 'Es Latina', ideado por la propia artista, el recinto albergará actividades paralelas como exposiciones, encuentros culturales, talleres creativos, proyecciones de cine, experiencias gastronómicas y espacios dedicados a la literatura y al arte latino. Todo ello con el objetivo de celebrar la diversidad cultural.