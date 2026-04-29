El atrevido look de Violeta Crespo para la premiere de ‘El Diablo viste de Prada’

Natalia Sette 29 ABR 2026 - 19:02h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' arrasa en la alfombra roja de 'El diablo viste de Prada 2' con su elegante y divertido look

Violeta Crespo y Edi Insua hablan de sus planes de ser padres tras el test de embarazo negativo

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Decenas de influencers se han reunido premiere de ‘El Diablo viste de Prada’ que se ha celebrado en Madrid. La película, famosa por su elenco y por su exquisito gusto por la moda, ha incitado a los invitados a lucir sus mejores looks. Una de las más atrevidas ha sido, sin lugar a dudas, Violeta Crespo, exconcursante de ‘Gran Hermano’.

La influencer, que hace poco comunicaba una feliz noticia junto a su pareja , ha optado por un conjunto de tres piezas. La protagonista absoluta del ‘look’ es una chaqueta negra de estilo militar muy estructurada. Con hombres y entallada a la cintura, resalta la figura de la toledana. El detalle clave son los grandes botones plateados que recorren el largo de la chaqueta.

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Debajo de esta pieza, un top lencero estilo corset que saca a relucir su lado más sexy. Esta prenda hace contraste con la sobriedad de la chaqueta, mezclando el lado más elegante y divertido de la moda. Para la parte de abajo, la creadora de contenido ha elegido una de las tendencias del momento: los pantalones ballon.

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Los accesorios cierran un look que ha dado mucho que hablar mezclan el negro y el color vino. Unos tacones negros de punta con una elegante pulsera en el tobillo y un bolso burdeos rectangular que lleva estratégicamente en la mano. El broche final se lo lleva un collar de pedrería que realza el brillo de su cara.

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Edi Insua, su novio, ha optado por un look más sencillo pero perfectamente acorde con el ‘dress code’. La pieza clave es una chaqueta de corte bomber en un rojo intenso perfecto para la premiere de ‘El diablo viste de Prada 2’. Debajo un sencillo polo blanco que ha acompañado con un original y desenfadado toque: una corbata ligeramente baja.

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Para la parte de abajo, optó por un pantalón de traje ajustado en color marino a juego con unas alpargatas del mismo tono. El ‘outfit’ es una mezcla perfecta de diversión y frescura, representando muy bien el estilo habitual del exconcursante de ‘Gran Hermano’. Han posado juntos y felices en la alfombra roja, cogidos de la mano y con una gran sonrisa.