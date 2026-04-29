Marta Peñate aclara si ha vuelto a fumar tras su último test negativo de embarazo

Natalia Sette 29 ABR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre si ha retomado el tabaco tras dejarlo cuando se quedó embarazada

Marta Peñate desvela el dineral que se ha gastado desde que inició su tratamiento de fertilidad

Compartir







Marta Peñate continúa compartiendo con total transparencia el difícil proceso que atraviesa para cumplir su sueño de ser madre. Tras el duro golpe emocional que supuso su reciente negativo en la transferencia embrionaria , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido dar respuesta a una de las dudas que más se han repetido entre su comunidad de seguidores: su relación con el tabaco durante estas semanas de incertidumbre.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha decidido afrontar el tema sin rodeos. “Voy a contestar esta pregunta porque es la más repetida”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’. Cuando logró quedarse embarazada en mayo de 2025 , la colaboradora prometió que iba a dejar de fumar por el bienestar de su bebé, sin embargo, tras el aborto, sus seguidores se preguntan si mantuvo este hábito.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate y Tony Spina se tatúan el uno al otro tras el negativo de su último intento de embarazo

“Cuando hice el intento de embarazo estuve sin fumar siete u ocho días. Volví a fumar desde que me dio negativo, así soy de tonta”, ha confesado con honestidad. En el momento en el que supo que estaba embarazada, Marta explicó que su ginecólogo le recomendó reducir el consumo de forma gradual para evitar que el feto sufriera síndrome de abstinencia o que ella padeciera cuadros de ansiedad extremos que pusieran en riesgo la gestación.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate y Tony Spina abren las puertas de su chalé de dos plantas: así es la enorme parcela y el balcón con vistas

Ella se comprometió a dejarlo definitivamente antes de los tres meses, pero lamentablemente el proceso se truncó antes debido al fallecimiento de su bebé. Ahora, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ reconoce que no ha tenido las fuerzas necesarias para mantenerse firme en su propósito de dejar de fumar. “Tendría que haber cogido carrerilla y haberlo dejado, pero me dio ansiedad. Estuve bastante mal”, ha continuado relatando

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sin embargo, Marta no se rinde y confía en que, una vez recuperada la estabilidad mental, podrá retomar este objetivo saludable: “Ahora ya estoy bien psicológicamente, y a ver si ahora que estoy mejor pues lo vuelvo a dejar, y así soy yo”. A pesar de sus propias dificultades para abandonar el hábito, la pareja de Tony Spina ha querido aprovechar su visibilidad para lanzar una advertencia tajante a los más jóvenes sobre los peligros de este vicio. “Jóvenes, confiad en mí: nunca cojáis un cigarro, es basura”, ha sentenciado.