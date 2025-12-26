Natalia Sette 26 DIC 2025 - 12:11h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' deja muy preocupados a sus seguidores con el mensaje que ha puesto en su Instagram

Violeta Crespo actualiza su estado de salud tras acudir al médico de urgencia por fuertes dolores

Violeta Crespo abandona las redes sociales y emite un preocupante comunicado. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ sorprendía a todos sus seguidores la noche de Navidad publicando unas palabras en sus stories de Instagram que los ha dejado fríos. No es la primera vez que la influencer pasa por un momento complicado , pero nunca había dejado de lado las redes.

La joven de 23 años está acostumbrada a compartir toda su vida a través de las redes sociales desde que salió de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Las últimas noticias que tenían de ella sus fans eran las del compromiso con Edi Insua , a quién conoció en ‘Gran Hermano’. Sin embargo, parece que todo se ha torcido para Violeta y sus navidades no están yendo como esperaba.

“Voy a tomarme unos días fuera de redes. No me encuentro bien ni física ni mentalmente”, comienza diciendo en su comunicado de Instagram. A pesar de que ha pasado por varios momentos de bajón desde que saltó a la fama, nunca había abandonado las redes sociales, pues son su trabajo y principal fuente de ingresos. A pesar de esto, la influencer no ha podido más y ha decidido dar un paso al frente y tomar acción. “Necesito parar para cuidarme y recargarme”, ha dicho.

La Navidad no está saliendo como la ‘Miss Toledo 2022’ tenía planeado. A través de su canal de Mtmad, ‘Violedi’, contaba hace unas semanas junto a su chico todo lo que querían hacer. El revés que ha sufrido Violeta ha hecho que cancelara todos sus planes y se decidiera por desconectar del público pasando tiempo con su familia. “Esta semana ha sido dura para mi y para mi familia”, ha contado con sinceridad. Su abuela está muy malita y ha pasado unos días ingresada en el hospital.

La propia exconcursante de ‘Gran Hermano’ compartió a través de sus redes sociales que su abuela había mejorado lo suficiente como para dejar el hospital y volver de nuevo a casa. No obstante, tras este preocupante comunicado, sus seguidores se preguntan si podría haber empeorado de nuevo. De momento, la influencer no ha dado más declaraciones y por lo que ha dicho, estará varios días sin darlas.

Las palabras de ánimo para la toledana no han tardado en llegar. Su X (antes Twitter) se ha llenado de mensajes de apoyo de todos sus fans. La realidad es que tanto ella como Edi Insua tienen una comunidad muy fuerte y en momentos como este sale a relucir. Todos esperan que este tiempo desconectada le sirva para sanar su mente y le dejan claro que la esperan a la vuelta con los brazos abiertos.