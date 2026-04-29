Rocío Molina 29 ABR 2026 - 11:28h.

La influencer y el torero han vivido un momento de tensión que han captado los periodistas en plena calle

Blanca Romero, ex de Cayetano Rivera, dedica unas cariñosas palabras a Tamara Gorro tras coincidir en un evento

Compartir







Tamara Gorro y Cayetano Rivera son objetivo de las cámaras tras protagonizar una discusión en plena calle que han captado los medios, en concreto, la revista 'Diez Minutos'. Tal como recoge la cabecera con varias instantáneas, la pareja ha vivido un momento de evidente tensión que no ha pasado desapercibido.

Tras su comentada ausencia en la Feria de Abril a pesar de tenerlo previsto en su agenda, la exconcursante de 'Supervivientes' y el torero han pasado unos días juntos sin esconderse a ojos de nadie. Y, si normalmente se les ve cómplices y sonrientes, en esta ocasión se ha tratado de una pelea de enamorados.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Así es la casa que Tamara Gorro se ha comprado valorada en 6 millones de euros

El incidente ha ocurrido, tal como recoge 'Diez Minutos' en exclusiva, en las inmediaciones de la estación de Santa Justa, en Sevilla, cuando Cayetano Martínez ha acompañado a la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para tomar un tren de regreso a Madrid. Lo que debería haber sido una despedida romántica se ha convertido en un momento de evidente crispación.

Según la información de la revista que publica las fotos del momento, algo no le sentó bien a la influencer y se ve reflejado en su rostro que está molesta, mientras el torero trata de dar explicaciones y en última instancia a recurrir al humor para quitar la tensión del ambiente.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y, aunque por las imágenes, Tamara Gorro no parecía dispuesta a aceptar las explicaciones de Cayetano Rivera y mantenía distancias, al final se les ve más relajados tras superar esta discusión en pareja que ha tenido lugar en plena calle.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una situación que unida a su ausencia en la Feria de Abril ha descolocado a sus seguidores. Para evitar especulaciones y asegurando que está todo bien, la creadora de contenido ha dado explicaciones: "Tengo trabajo, niños y unas pruebas médicas. El año que viene será; lo importante es estar bien", ha afirmado Tamara Gorro, restando importancia y tratando de tranquilizar a su comunidad.