Miguel Salazar Madrid, 29 ABR 2026 - 17:21h.

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Yolanda ha compartido su gran enfado tras recibir en una bolsa de plástico caliente los restos de su hermano. La sevillana asegura que durante 60 años ha estado pagando un seguro de decesos. Tras elegir la urna que querían para su ser querido -de color azul con ribetes dorados-, recibió en esta forma los restos y el dolor se agravó.

La mujer compara la bolsa con la que entregan "con un kilo de pollo". Lo peor fue la respuesta que escuchó por parte de las personas responsables. "Me dicen que es la normativa, que es lo habitual, lo que se hace", cuenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La denuncia de Yolanda: "Había perdido el tiempo y mi salud"

Yolanda Barco relata la forma en la que recibió la bolsa. "Me esperaba que venía en la urna porque además la había elegido. Había perdido el tiempo y mi salud", asegura en 'El tiempo justo'.

La sevillana aclara además que el problema viene principalmente "con la empresa funeraria" y no así con el seguro de decesos. "La duda es lo que te mata. ¿Qué han hecho con la urna de mi hermano?", se cuestiona en el programa de Telecinco.