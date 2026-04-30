Exclusiva | Isabel Pantoja podría cancelar su concierto en Puerto Rico: "Ha vendido 1.200 localidades"

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Si el concierto de Isabel Pantoja en Perú no salió tal y como a la artista le habría gustado debido a algunos problemas de sonido, en de Chile ha conseguido reponer a todo el equipo y hemos podido verla brillar sobre el escenario, donde se ha deshecho en halagos con todo su equipo.

Pepe del Real: "El concierto de Puerto Rico de Isabel Pantoja pende de un hilo"

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A pesar del gran éxito de su segundo concierto en la gira latinoamericana, el colaborador de 'Vamos a ver' Pepe del Real ha asegurado en exclusiva que las cosas podrían cambiar.

"El concierto de Puerto Rico de Isabel Pantoja pende de un hilo. Me dicen que se podría estar estudiando un cambio de fecha porque solamente se han vendido 1.200 localidades de las 6.000 que salieron a la venta", ha comenzado contando.

"Isabel habría cobrado de anticipo un 25%, pero la organización de este evento está estudiando cómo salvar esta plata", ha añadido Pepe del Real en directo.