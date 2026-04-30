Rocío Molina 30 ABR 2026 - 13:09h.

Anita Matamoros, Anna Ferrer Padilla y Patricia Montero han acudido a la primera edición de los 'Premios Woman Aragón' y han derrochado originalidad y estilo

Anita Matamoros decide 'quitarse' el apellido de su padre y explica el motivo: "Quiero que mis hijos se apelliden Giaever"

Compartir







La primera edición de los 'Premios Woman Aragón' se han celebrado en el emblemático NH Collection Gran Hotel de Zaragoza para reconocer el talento de la tierra en sus diferentes ámbitos. Por la alfombra roja han desfilado influencers como Anita Matamoros, Anna Ferrer Padilla o la actriz Patricia Montero junto a Álex Adrover, exconcursante de 'Supervivientes'.

En una atmósfera festiva y cargada de emoción, la ciudad ha celebrado el éxito y el impacto de mujeres referentes en la sociedad actual y la alfombra roja con sus tendencias ha sido uno de los atractivos de la noche. Predominando los conjuntos de dos piezas y vestidos con originales costuras, muchas de las invitadas han apostado precisamente por la moda aragonesa y por estilismos arriesgados. Analizamos tres de ellos:

Anita Matamoros

Después de revelar la decisión que ha tomado y que no ha estado exenta de polémicas de 'quitarse' el apellido Matamoros, Anita Matamoros se ha alejado del foco mediático y ha sido unas de las invitadas de los 'I Premios Woman Aragón' que más ha brillado. La hija de Makoke se ha decantado por un dos piezas en donde la torera blanca y con lunares en negro y su gran lazo fucsia a la cintura han roto todos los esquemas y combinaciones.

Con pantalones de tiro alto negros y un top negro, la influencer ha celebrado esta jornada especial y en donde ella misma ha reivindicado la importancia de estas figuras femeninas tan inspiradoras. "Ser mujer hoy y siempre ha sido un ejercicio constante de valentía", ha escrito en su perfil oficial de Instagram las palabras que ha pronunciado Mayka Sánchez, directora de 'Woman' para abrir el evento.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Anna Ferrer Padilla

Por su parte, Anna Ferrer Padilla se ha decantado por un look que es una oda al movimiento con los flecos de su vestido en tono coral de la firma Herve Leger. La hija de Paz Padilla, que recientemente ha dado nuevos detalles de su boda con Mario Cristóbal, se ha puesto en las manos de la estilista Ana Capel para ser una de las apuestas mejor valoradas de la noche. Su vestido en cuello haulter ha sido aplaudido y la influencer no ha dudado en divertirse con los flecos y los posados que ha regalado. "Siempre atrevida", "¡qué vestido más movido" y "sencillamente espectacular", son algunos de los calificativos que ha recibido.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Patricia Montero

Otra de las invitadas a los 'Premios Woman Aragón' ha sido Patricia Montero que ha acudido acompañada de su inseparable Álex Adrover, quien también ha posado junto a la actriz y presentadora en su alfombra roja. La pareja del exconcursante de 'Supervivientes' ha confiado en Elisabetta Franchi para el vestido que ha lucido con cuello haulter, aberturas laterales y también transparencias.

Un todo que ha mostrado que ante el riesgo no hay miedo y con el que Patricia Montero ha posado luciendo curvas. Para complementar este outfit, esta ha elegido un look casual para dar todo el protagonismo a este sensual vestido en tono tierra con el que ha intérprete ha pisado con firmeza en la alfombra roja.

Elsa Anka

Elsa Anka, madre de Lidia Torrent, tampoco ha faltado a estos premios y ha lucido para la ocasión un vestido de Sedka Novias.