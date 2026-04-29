Rocío Molina 29 ABR 2026 - 12:50h.

La hija de Paz Padilla avanza nuevos detalles de su boda y a quién elegirá para que la acompañe al altar

Anna Ferrer Padilla desvela los topicazos y cursiladas que va a hacer en su boda: "Mi niña interior lo necesita"

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Anna Ferrer Padilla ha asistido al estreno de 'El Diablo viste de Prada 2' y ha compartido nuevos detalles sobre su boda con Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla está muy ilusionada con la organización y entre los avances que van viendo la luz está la confección de sus vestidos de novia, la organización de las mesas o la duda de la que ahora ha hablado de quién la llevará al altar.

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Resulta uno de los grandes misterios pese a que la influencer de 29 años está avanzando entre sus seguidores todos y cada uno de los pasos que va confirmando de su próximo enlace. El último de ellos que ha mostrado son las alianzas que ella y su prometido se entregarán para prometerse amor eterno. La otra incógnita es quién será la persona encargada de llevarla al altar en su ceremonia que va a ser civil y que están montando a su gusto.

Emocionada por haber "tachado de la lista" la tarea de las alianzas, la creadora de contenido ha explicado que tienen total libertad para organizar el protocolo a su manera y de hacer cosas distintas, aunque ella se confiese como tradicional.

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"Estamos viendo cómo hacemos. Tenemos la libertad de hacerlo nuestro y diferente", ha expresado dejando en el aire la posibilidad de que su propia madre le acompañase en este momento tan especial, aunque a continuación ha matizado que "hay algunas cosas" que le gustaría "mantener más tradicionales".

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En cuanto a otro tema que le han preguntado si le preocupa como es la organización logística de las mesas, Anna Ferrer Padilla se ha mostrado optimista y aunque todavía no están en ello, cree que no tendrán problemas ni choques en ese punto que suele ser conflictivo.

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"Tengo la suerte de que todos los que se conocen se llevan bien. No hemos tenido ese problema. Creo que va a ser fácil. Sí, además Mario y yo somos del mismo grupo de amigos y nuestros padres se conocen. O sea que va a ser súper fácil", ha asegurado acerca del tema de las mesas en su boda.

Sin querer ahondar en la fecha concreta "para que no me digan que voy ya tarde", indica, pero recalcando que será en septiembre y en Cádiz, la creadora de contenido asegura que está viviendo un momento muy dulce y que está disfrutando de cada instante de la organización al igual que su prometido. Él dice que es "muy tranquilo" y que ambos forman un gran equipo.