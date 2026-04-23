Natalia Sette 23 ABR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña su infalible truco para convertir un mantón de manila en una espectacular falda

Marina García se sincera sobre el delicado momento que atraviesa su relación con Jesús Sánchez

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Marina García ha vuelto a demostrar que su creatividad no tiene límites cuando se trata de la moda flamenca. Tras la reciente polémica por su vestido de satén y encaje en la Feria de Sevilla, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha regresado para dar una lección de estilo. Esta vez, la andaluza ha triunfado con su falda-mantón de manila, estilizado con una goma de pelo.

La influencer ha querido compartir el secreto, otro año más, de uno de sus ‘looks’ más virales hasta la fecha. “Yo con un mantón te hago de todo”, ha escrito con seguridad junto al vídeo exploratorio. Para esta ocasión, Marina ha decidido transformar un mantón de Manila en una falda de lo más favorecedora. “Así fui ayer a la feria de mi pueblo, con ese toque flamenco que tanto nos gusta, y es que este mantón no puede ser más bonito”, ha dicho entusiasmada.

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El proceso, que ha dejado a muchos con la boca abierta, es sorprendentemente fácil de replicar. Marina coge el mantón, de dimensiones considerables, y lo coloca a la altura de la cintura rodeando su cuerpo. El truco maestro consiste en unir los dos extremos delanteros y atarlos con una simple goma de pelo. Una vez hecho el nudo, introduce el sobrante por dentro de la cintura, logrando un efecto de falda con un fruncido lateral que aporta movimiento y elegancia.

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Para no restarle protagonismo a la falda-mantón en un llamativo color amarillo, la sevillana ha optado por combinarlo con básicos. Lo ha combinado con un top blanco de manga corta y unas originales alpargatas transparentes que estilizan la pierna. En cuanto a los accesorios, se ha decantado por piezas doradas que aportan ese toque de luz necesario.

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A diferencia de lo ocurrido en Sevilla, esta vez la acogida de sus seguidores ha sido inmensa. “Queda chulísimo”, “vaya monería de mantón” o “qué elegancia”, han sido algunos de los comentarios más repetidos en su publicación. Sus seguidoras han aplaudido no solo el resultado final, sino la capacidad de Marina para reinventar elementos tradicionales.

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Con este nuevo éxito de estilo, Marina García demuestra que conoce perfectamente los códigos de la feria y que, a veces, solo hace falta una goma de pelo y un buen mantón para convertirse en la mejor vestida del Real.