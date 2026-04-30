Pedro Jiménez 30 ABR 2026 - 18:00h.

"Estoy viviendo el mejor momento de mi vida": las palabras de la colaboradora en 'El tiempo justo'

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Tras darse el 'sí quiero' el pasado mes de junio, Marta López y su marido Alejandro Huerta han disfrutado de un increíble viaje paradisíaco con motivo de su luna de miel en nada más y nada menos que las Maldivas. La colaboradora de 'El tiempo justo' ha contado en el plató del programa de Telecinco todos los detalles de esta escada romántica de la que ha presumido en sus redes sociales a través de unas fotografías que han causado todo tipo de reacciones.

La protagonista de la luna de miel ha confesado que tenía muchas ganas de irse y disfrutar de un viaje así: "He vuelto más enamorada todavía que cuando me fui. No sé qué deciros. Estoy viviendo yo creo el mejor momento de mi vida", ha dico una Marta López con la voz entrecortada y visiblemente emocionada.

Y es que lo que está claro es que Marta López, a los 52 años, ha encontrado la verdadera felicidad junto a su nuevo amor, Alejandro Huerta. "Si yo llego a saber que al final del camino me estaba esperando esto, no hubiera sufrido nada. Hubiera esperado a llegar este momento", asegura una Marta López "feliz de verdad". "Nada es como esto", ha añadido.

El miedo que siente Marta López en la relación

No obstante, Marta López ha reconocido que siente un poco de miedo por lo que pueda pasar: "Pero intento que eso no me deje no disfrutar. La vida me ha enseñado que nada es para siempre. Casi había tirado la toala... creo que no he sabido querer. Ahora estoy viviendo todo de una manera... el amor, el sexo. No había tenido paz en una relación nunca, estoy acostumbrada a sufrir, pero ahora estoy tranquila". Además, Marta López ha echado la vista atrás: "La primera vez que tuve una pareja fue una experiencia muy mala... a partir de ahí me acostumbré a querer de una manera que no era la correcta".

"Me enamoré de Alejandro y me enamoré de mí por primera vez. Es la felicidad entera. Yo le miro y me deshago", ha subrayado Marta López, llenándose de confesiones que han dejado al plató entero "emocionado".