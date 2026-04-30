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Gloria Camila no duda en romper su silencio cuando es preguntada por los últimos comentarios de Pelayo Díaz. Un rifirrafe televisado en 'El tiempo justo' entre una y otro ha desencadenado un cruce de reproches que parece seguir evolucionando.

Fue un comentario que el diseñador hizo sobre los toros -aseguró que para él los toreros "son asesinos"- lo que originó el estadillo de la hija de José Ortega Cano. "No te lo voy a permtir", ha lanzado.

La dura respuesta de Gloria Camila

Díaz insistió en que no está de acuerdo con la tauromaquia y aseguró, entre otras cosas, que le baja "el caché" su desencuentro con Gloria Camila. Ahora es ella quien responde de forma tajante a sus declaraciones.

"Me parece que está en un pedestal que no le corresponde. Siempre habla con mucha prepotencia y una soberbia increíble", comparte la socialité como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, tilda de "incoherente" sus declaraciones. "Criticar el uso del animal en un lado y luego consmuir productos únicamente hechos de animal es algo incoherente", relata en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Ortega se dirige al diseñador sin mucho rodeo. "Rechazamos el uso del hate de Instagram, pero tú también lo estás provocando", comparte.