Lorena Romera 29 ABR 2026 - 16:18h.

La concursante de 'Supervivientes' ha hablado del reencuentro del cantante con su hijo

Gabriela Guillén, tras su paso por Honduras: desde los problemas de salud hasta el reencuentro con su hijo

Compartir







Parece que Gabriela Guillén y Bertín Osborne han llegado a un punto de entendimiento. Tras meses de distanciamiento y conflicto mediático, con un proceso judicial por la paternidad del menor de por medio, ambos disfrutan ahora de un momento de calma. Tras su paso por 'Supervivientes', la joven paraguaya de 37 años ha dado detalles de cómo ha sido el encuentro del cantante con su hijo David. Un encuentro de lo más esperado para ella, que ha luchado por esta normalidad familiar en beneficio de su pequeño.

Esta cita marca un antes y un después en una historia, que comenzó con una ruptura total de la comunicación y que, tras las pruebas de ADN y la rectificación pública del cantante, parece haber entrado en una fase de sintonía. Al encontrarse con los medios de comunicación, la televisiva ha intentado en un primer momento esquivar las preguntas sobre este acercamiento entre padre e hijo.

PUEDE INTERESARTE La vida de Gabriela Guillén antes de Bertín Osborne: una infancia complicada en Paraguay y un pasado como modelo

Pero al escuchar que han trascendido detalles como que "se ha bañado con el niño" y que el propio artista habría hecho públicos ciertos detalles, la concursante de 'Supervivientes' ha reaccionado con una sonrisa: "¿Ah, sí? ¿Lo ha dicho él?", ha preguntado con curiosidad. A pesar de su intención de proteger la intimidad de su bebé, Gabriela Guillén ha confirmado que la cita ha ido bien y que ella está feliz de que el pequeño haya podido disfrutar de tiempo de calidad con su padre.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Sí, sí, estamos bien. Yo siempre estoy contenta por mi niño", ha asegurado con una sonrisa tras este reencuentro, que ratifica el compromiso de Bertín Osborne de asumir a todos los efectos la paternidad del pequeño.