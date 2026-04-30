José Ortega Cano carga contra Pelayo Díaz por su comentario sobre los toreros: "No tiene ningún valor"

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El torero José Ortega Cano ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre el rifirrafe que se produjo en directo en 'El tiempo justo' entre su hija, Gloria Camila, y el diseñador Pelayo Díaz por la tauromaquia.

"La cuestión es que son gente que quieren nada más que hacer daño a los demás. Para mí esa persona no tiene nigún valor", dice Ortega Cano como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Ortega Cano sale en defensa de la actitud de su hija

Recordemos que Gloria Camila frenó al modista tras asegurar que los toreros eran "asesinos" para él. "No te lo voy a permitir", le trasladó la socialité, que se enfrenta así a un nuevo frente. "Que venga una persona, a meterse de esa manera... le digo pues lo mismo que le ha podido decir mi hija", comenta.

En el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat hemos escuchado además lo que piensa de las críticas a su pasado. "Me da igual....", lanza José Ortega Cano cuando entraba en su casa.

Gloria Camila también ha contestado a Díaz de nuevo y aclara: "está penalizado llamar asesino a los toreros". Eso sí, ha querido zanjar que suele dar su opinión sobre las cuestiones "sin descalificar" a nadie.