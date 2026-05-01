Celia Molina 01 MAY 2026 - 13:47h.

Un usuario de X ha publicado una vieja nómina de su padre, ingeniero, de 1992 para compararla con los salarios actuales

Ahorros imposibles: casi la mitad de jóvenes de entre 26 y 34 años vive con sus padres al no poder alquilar o comprar vivienda

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En medio de la indignación que sufren muchos de los jóvenes de nuestro país, con cuyos salarios y las constantes subidas de precios del carburante, los alimentos, el alquiler y la imposibilidad de dar la entrada que piden los bancos para dar un préstamo hipotecario, hay un tuit sobre una nómina del año 1992 que se ha hecho viral en las redes sociales.

El usuario de X, @elequidistante, ha publicado, con la autorización de su padre, una nómina del mismo como ingeniero que trabajaba y vivía en la Comunidad de Madrid. La diferencia del poder adquisitivo que se aprecia entre el salario y los impuestos que tenía que pagar su padre a principios de los años noventa, comparada con los sueldos y el índice del IRPF en la actualidad, ha abierto un nuevo debate sobre la situación de los jóvenes trabajadores en 2026:

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"Esta mañana, mientras revisaba unos papeles en casa, encontré una vieja nómina de mi padre. Marzo de 1992. Un joven ingeniero con 6 años de experiencia. Casado, con dos hijos y una hipoteca en Madrid. Por curiosidad, me puse a hacer cálculos, y me ha dado permiso para compartirlos", dice el usuario al inicio del tuit.

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"La trampa más evidente se aprecia en los impuestos"

"El salario bruto del mes fue de 615.704 pesetas. Ajustado al IPC, equivaldría a 120.000 € brutos anuales hoy en día. Un ingeniero con ese mismo perfil gana entre 35.000 y 45.000 € actualmente. Un tercio. Un maldito tercio del salario real que mi padre tenía a su edad", ha señalado.

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"Pero donde la trampa es más evidente es en el tema de los impuestos. Mi padre, sumando el IRPF y la Seguridad Social, soportaba una carga impositiva efectiva del 27% sobre su salario bruto (24% IRPF + 2,7% Seguridad Social, porque cotizaba al máximo). Él se llevaba a casa el equivalente a 87.000 € netos", ha dicho, según sus cálculos.

"Un ingeniero hoy con 40.000 € brutos se enfrenta a una carga total del 22 % (16 % IRPF + 6,5 % SS) y apenas se lleva a casa 31.000 € netos. Mi padre vivía con casi el triple de ingresos disponibles. En el mismo país. En la misma ciudad. ¿Que hoy pagamos un porcentaje menor? Claro, es lógico cuando ganas un tercio; por supuesto que el porcentaje baja", apunta.

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"Sin embargo, en el proceso, eliminaron las deducciones que protegían a la clase media, como la deducción por vivienda habitual, que desapareció para las nuevas compras en 2013. Y si por algún milagro alcanzaras hoy el equivalente a los 120.000 € que ganaba mi padre, te enfrentarías a una carga fiscal total del 35 % en lugar de su 27 %. Ocho puntos más por el mismo salario real. ¿De verdad vivimos mejor? Los datos dicen una cosa. La historia que nos venden, otra más", ha concluido el usuario, si bien, en los comentarios, muchos de sus seguidores han recalcado que su padre cobraba mucho más de lo habitual.