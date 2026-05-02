Fiesta 02 MAY 2026 - 21:28h.

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Son varias ya las ocasiones en las que Chonchi Alonso, expareja de Andrés Pajares, ha hablado sobre lo difícil que fue para ella su separación de su exmarido, además de los tratos que recibía de él. Pues bien, el culebrón Pajares ha vuelto a ocupar la mesa de debate y más después de que Kike Calleja haya conseguido una entrevista íntegra con la exmujer de Andrés Pajares, en donde habla absolutamente de todo y deja confesiones que darán mucho de qué hablar y provocará todo tipo de reacciones.

En cuanto a las declaraciones de Andrés Pajares señalando que su hijo "es un malnacido", Chonchi piensa que Ándres ya es "muy mayor": "Pero no le da derecho a ponerse por teléfono con compañeros suyos... la persona que tiene al lado ni se lo consiente y Andrés está vivo gracias a ella".

"Jamás en la vida me he portado mal con él", señala una Chonchi que, en cuanto a lo que dijo Pajares el otro día de su hija -asegurando que la llamaba "infierno" en vez de maricielo- señala que todo eso "son mentiras".

Por otro lado, Chonchi ha apuntado que no se debería de haber casado: "Ya me dio el aviso antes". Y ha lanzado una confesión: cuando Andrés Pajares apareció por primera vez en la televisión, Chonchi le dijo a su hija que eso sería "el principio del final". "A ver si un día tiene c****** y le puedo decir 'esto, esto, esto'...". Sobre por qué Andrés Pajares no contesta a sus declaraciones nunca, Chonchi cree que es porque la conoce: "El día que empiece no paro".

"Había un patrominio altísimo"

La ex de Pajares ha desvelado también lo que se llevó cuando se fue de casa: "Me llevé lo que me correspondía, unas buenas joyas... había un patrimonio altísimo. No voy a decir cantidades". "Hay muchas mujeres como yo", ha apuntado una Chonchi que ha hablado con contundencia y de manera tajante.