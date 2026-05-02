Fiesta 02 MAY 2026 - 19:06h.

El mensaje de Luitingo a Iván Reboso: "Me tiene envidia"

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Luitingo ha enviado un mensaje a Iván Reboso, colaborador de 'Fiesta', y este no ha dudado en responder en pleno directo del programa de Telecinco. Y es que el cantante y ex de 'Gran Hermano' ha señalado lo siguiente: "Dile que por qué me tiene tanto coraje, asco, celos y envidia".

"Que no lo he visto en mi vida. Que no defienda lo indefendible, que no sabe ya qué decir para atacarme", ha añadido el cantante, saliendo así del paso paso de algunas palabras que ha dicho en alguna que otra ocasión el colaborador sobre él.

La reacción de Iván Reboso al mensaje de Luitingo

Pues bien, Iván Reboso ha subrayado que Luitingo tiene que entender que cuando te metes en un concurso de televisión, hay periodistas que comentan las historias de cada uno, sus idas y sus venidas: "No te creo. Eras una falsa apariencia".

Emma García le ha preguntado si siente algún tipo de envidia con él: "¿Qué envidia voy a tener?".