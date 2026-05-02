Fiesta 02 MAY 2026 - 17:38h.

Así han reaccionado la presentadora y el resto de colaboradores tras las palabras de Aurelio Manzano: "Es paranormal"

Alexia Rivas desvela cómo está realmente Isa Pi después de su entrevista en '¡De viernes!' tras hablar con ella: "Está serena"

Compartir







El 41% de españoles no descansa lo suficiente. Y es que dormir cinco horas se ha convertido en una rutina que desgasta, y eso se nota. Durante el programa de 'Fiesta' de este 2 de mayo, Aurelio Manzano ha confesado en el plató la curiosa forma que tiene él de dormir, creando todo tipo de reacciones entre el resto de colaboradores: "Duermo ocho horas, pero siempre duermo muy mal", ha comenzado diciendo.

Ha sido en ese preciso momento cuando el colaborador ha contado un ejemplo de por qué cree que duerme muy mal: "Mi cama tiene el cabecero y al lado tengo la mesilla de noche. He llegado a amanecer con la mesilla de noche abierta, la cabeza dentro del cajón de la mesita de noche...".

Así ha reaccionado el plató de 'Fiesta'

"¿Qué dices?", "es muy preocupante" o "es paranormal" o "terrible" son algunas de las frases que se han escuchado decir en el plató ante la confesión de Aurelio Manzano. "No me doy ni cuenta", ha indicado Manzano.

¡Dale play al vídeo y disfruta de este momentazo!